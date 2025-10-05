Marcin Hakiel i jego partnerka Dominika Serowska wystąpili w najnowszym odcinku reality show „Orzeł czy Reszka”. Na wizji programu padły dość kontrowersyjne słowa ze strony ukochanej tancerza, która udowodniła, kto rządzi w tym związku.

Tak Dominika Serowska potraktowała Marcina Hakiela w telewizyjnym show

Marcin Hakiel i Dominika Serowska od jakiegoś czasu tworzą jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Warto wspomnieć, że poprzednio tancerz był związany z Katarzyną Cichopek. Para doczekała się nawet dwójki dzieci, ale ich małżeństwo jednak nie przetrwało, a o rozstaniu poinformowali w 2022 roku. Po rozwodzie tancerz, znalazł miłość u boku Dominiki Serowskiej, a para jakiś czas temu doczekała się syna o imieniu Romeo.

Marcin i Dominika po raz pierwszy mieli okazję zadebiutować w programie rozrywkowym TTV „Orzeł czy reszka”. Format opiera się na zagranicznym wypoczynku, który zależy od rzutu monetą. Jedni mają do dyspozycji nieograniczony budżet, a druga para musi zadowolić się tylko 100 dolarami.

Tym razem towarzyszami w greckiej przygodzie Hakiela i Serowskiej była Paulina Smaszcz i jej syn. Co ciekawe, to właśnie była żona Marcina, czyli Katarzyna Cichopek i były mąż Pauliny, czyli Maciej Kurzajewski tworzą parę, która już niedługo ma stanąć na ślubnym kobiercu.

Tym razem w programie poszczęściło się Hakielowi jego partnerce. Mieli okazję spędzić dwudniowy pobyt w wypasionym hotelu, za ponad 5 tys. euro. Para była zachwycona apartamentem, jednak kwestię spania z góry narzuciła Dominika, która powiedziała:

Wiesz, że ja śpię sama? Zobacz, masz gdzie spać. Jedna kanapa, druga kanapa, stół. Nikt nie ucierpi. Jestem na wakacjach, wreszcie będę mogła się wyspać. Ty chrapiesz, wiercisz się. Ja idę do łóżka po to, żeby się wyspać. Dziękuję. Masz jeszcze jakieś pytania?

To jednak nie był koniec. Marcin w pewnym momencie przekazał ukochanej, że ma dla niej „cudowną niespodziankę premium”, jaką było luksusowe zwiedzanie Akropolu. Na co Dominika odpowiedziała w mocnych słowach:

Marcin, umówmy się, że ja już miałam życie premium, ale wybrałam ciebie, także spoko – wypaliła Serowska.

Hakiel mimo wbitej szpileczki rzucił tylko do kamery: „Urocza jak zawsze”.