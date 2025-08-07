Dominika Serowska wdała się w pyskówkę z internautką. „Mojego poziomu nigdy nie powąchasz!”
Internautka wytknęła jej, że wybiła się na plecach Hakiela!
Dominika Serowska zyskała szeroką rozpoznawalność za sprawą związku z Marcinem Hakielem. Para zaręczyła się w lutym 2024 roku. Doczekali się nawet narodzin syna — Romea Jeremiego, który przyszedł na świat 4 grudnia 2024 roku. Postać medialna Dominiki Serowskiej wzbudza spore emocje w ludziach. Jedni ją kochają, a inni nienawidzą. Ostatnio upust negatywnej energii dała jedna z internautek, która ostro ją skrytykowała. Na odpowiedź ukochanej Marcina Hakiela nie musiała długo czekać.
Marcin Hakiel nie płaci alimentów na dzieci? Dominika Serowska ujawniła powód
Dominika Serowska nie wytrzymała i odpyskowała internautce. Ależ ją podsumowała!
Dominika Serowska niedawno wdała się w ostrą wymianę zdań z jedną z internautek. Partnerka Marcina Hakiela wściekła się po tym, jak użytkowniczka Instagrama powiedziała, że swoją popularność zawdzięcza tylko i wyłącznie związkowi z tancerzem:
Pracowałam w wielu branżach, a nawet cię teraz zaskoczę, że pracowałam razem z Olgą, więc znamy się prywatnie, więc to ewentualnie ty możesz mieć blok na głos tutaj. Jak pracowałam na etacie, to nie plułam jadem na lewo i prawo, że ktoś ma lepiej ode mnie, tylko podejmowałam takie decyzje, żeby zmieniać na lepsze — podsumowała Dominika Serowska.
Serowska stanęła jak lwica za Wolińskim. Poszło o karmienie piersią w restauracjach!
Dominika Serowska odpowiada na zaczepkę o Hakiela! „Popularność zawdzięczam wyłącznie sobie”
Następnie Dominika Serowska dodała, że kompletnie nie rozumie wylewania żalu na obcą osobę w internecie. Wspomniała także, że nie życzy sobie wylewania żółci i krytykowania w nienawistny sposób innych:
„Twój komentarz nie jest na moim poziomie, bo ty mojego poziomu nawet nigdy nie powąchasz. Napisałam Oldze schlebiający jej komentarz, a to ty przyszłaś tutaj wyrzygać swoje żale stara, zgorzkniała babo. Jak na swój wiek dalej mylisz wypowiadanie swoje zdania z nienawistnymi wypowiedziami. Pewnie całe życie musiałaś być grzeczną dziewczyną i teraz jest tego pokłosie, jak cię rzuca od twojej własnej żółci. Nie udawaj, że nie zajrzysz, bo już zajrzałaś, poświeciłaś swój czas na napisanie komentarza, który i tak był kompletnie nie na temat. Pamiętaj, że człowiek uczy się całe życie, więc masz jeszcze czas. Nara i bez odbioru” — zakończyła Dominika Serowska.