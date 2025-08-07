Dominika Serowska zyskała szeroką rozpoznawalność za sprawą związku z Marcinem Hakielem. Para zaręczyła się w lutym 2024 roku. Doczekali się nawet narodzin syna — Romea Jeremiego, który przyszedł na świat 4 grudnia 2024 roku. Postać medialna Dominiki Serowskiej wzbudza spore emocje w ludziach. Jedni ją kochają, a inni nienawidzą. Ostatnio upust negatywnej energii dała jedna z internautek, która ostro ją skrytykowała. Na odpowiedź ukochanej Marcina Hakiela nie musiała długo czekać.

Dominika Serowska niedawno wdała się w ostrą wymianę zdań z jedną z internautek. Partnerka Marcina Hakiela wściekła się po tym, jak użytkowniczka Instagrama powiedziała, że swoją popularność zawdzięcza tylko i wyłącznie związkowi z tancerzem:

Pracowałam w wielu branżach, a nawet cię teraz zaskoczę, że pracowałam razem z Olgą, więc znamy się prywatnie, więc to ewentualnie ty możesz mieć blok na głos tutaj. Jak pracowałam na etacie, to nie plułam jadem na lewo i prawo, że ktoś ma lepiej ode mnie, tylko podejmowałam takie decyzje, żeby zmieniać na lepsze — podsumowała Dominika Serowska.

