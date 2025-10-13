Ruszył RestaurantWeek®! Najsmaczniejszy festiwal w Polsce powrócił,

To już oficjalne – RestaurantWeek® wrócił, a razem z nim cała Polska znów zaczyna żyć jedzeniem. Jesienna edycja wystartowała pod hasłem #FromFoodiesForFoodies, czyli „od smakoszy dla smakoszy”. Tym razem to nie jurorzy czy gwiazdy, ale prawdziwi miłośnicy jedzenia wskazują restauracje, które naprawdę warto odwiedzić.

Trzydaniowe menu, prezent dla każdego Gościa i doświadczenie, które smakuje jak wieczór w najlepszym towarzystwie – właśnie tak wygląda ten festiwal. Jeśli lubisz odkrywać nowe miejsca, próbować rzeczy, których nie ma w codziennej karcie i po prostu dobrze spędzać czas przy stole, RestaurantWeek® to coś dla Ciebie.

Smaki, które robią wrażenie

W tym roku na mapie festiwalu pojawiło się mnóstwo wyjątkowych restauracji, które polecają sami Foodies.

W Warszawie prym wiedzie Mandala Sienna – pełna aromatów kuchni indyjskiej. Podczas festiwalu serwuje m.in. samosy z chutney’em tamaryndowym, butter chicken w kremowym curry i brownie na maśle ghee z musem mango. To miejsce, które rozgrzeje nawet najbardziej pochmurny dzień. W Poznaniu króluje Insieme – włoski klimat, wspólny stół i makaron robiony ręcznie. W menu m.in. arancini z kaczką, ossobuco z polentą truflową i panna cotta z figami. Brzmi jak wieczór w Toskanii? Właśnie o to chodzi.

Białystok zachwyca Skórką Bistro Wino, gdzie sezonowe składniki zamieniają się w kulinarne dzieła sztuki: pierś z kaczki z topinamburem, halibut z pudrem z kopru, pudding z miso-toffi. Brzmi jak poezja, smakuje jeszcze lepiej. A jeśli jesteś z Lublina, odwiedź 2PiEr – restaurację z widokiem na całe miasto i menu, które łączy tradycję z nowoczesnością. Krem z dyni z lodami kokosowymi, wellington z karkówki i babka cytrynowa z lodami kajmakowymi to tylko część festiwalowych dań, które zachwycają pomysłem i smakiem.

W Bydgoszczy koniecznie zajrzyj do MONKA Młyny Rothera – restauracji w zabytkowym spichrzu. Tu kuchnia francuska spotyka się z włoską finezją. Krem z dyni z chili, polędwiczka sous-vide i sernik z glazurowanymi śliwkami to pewniaki w tym sezonie. Na północy, w Szczecinie, czeka Bellevue – mała Francja przy ul. 3 Maja. Francuska zupa cebulowa, kaczka Mulard z galette z buraka i kultowa tarte au citron to idealny zestaw dla tych, którzy lubią elegancję w prostym wydaniu.

Zarezerwuj i wygraj! Konkurs z Whirlpool

W tym roku RestaurantWeek® to nie tylko uczta dla podniebienia, ale też szansa na kuchenny upgrade. Wystarczy, że zarezerwujesz stolik i weźmiesz udział w konkursie organizowanym razem z marką Whirlpool.

Do wygrania są:

3 piekarniki do zabudowy Whirlpool z funkcją PIZZA 310°C – idealne dla tych, którzy marzą o pizzy jak z włoskiej trattorii,

5 zestawów akcesoriów do pizzy, które zamienią Twoją kuchnię w mini-pizzerię.

Co trzeba zrobić?

Zarezerwuj udział w Festiwalu na RestaurantWeek.pl. Wejdź na Instagram @restaurantweek_pl. W komentarzu pod postem konkursowym napisz, jakie danie z piekarnika Whirlpool chciałabyś zobaczyć w menu jednej z festiwalowych restauracji. Oznacz ją w komentarzu i gotowe!

Najciekawsze, najbardziej kreatywne pomysły zgarną nagrody.

Nie musisz być szefem kuchni – wystarczy, że masz wyobraźnię (i ochotę na pyszną nagrodę).

Śniadania też mają swój festiwal!

Jeśli wolisz poranki od kolacji, koniecznie sprawdź BreakfastWeek – śniadaniową odsłonę RestaurantWeek®.

Za 35 zł (+ 6 zł rezerwacji) możesz zjeść festiwalowe śniadanie i wypić kawę na napoju roślinnym Alpro: Alproccino lub Alprolatte.

Śniadania dostępne są w najlepszych lokalach w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i na Śląsku. Idealne na chill poranek z przyjaciółką i pogaduchy o weekendowych planach.

Nie czekaj – najlepsze stoliki znikają szybciej niż się spodziewasz

RestaurantWeek® potrwa od 7 października do 19 listopada, więc jeśli jeszcze nie masz rezerwacji, to ostatni moment. To czas, żeby odpocząć od codzienności, zjeść coś wyjątkowego i dać się porwać smakom, które naprawdę robią różnicę.

Wejdź na RestaurantWeek.pl, wybierz restaurację, kliknij rezerwuj i ciesz się swoim kulinarnym wieczorem. Bo najlepsze rzeczy w życiu dzieją się właśnie przy stole.

Termin: 7 października – 19 listopada

Rezerwacje: RestaurantWeek.pl