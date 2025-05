Kilka dni temu informowaliśmy, że stylistka TVN Ewelina Rydzyńska rozstała się z Tomaszem Binasiakiem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że 18 grudnia para stanęła na ślubnym kobiercu. Zaledwie po 4 miesiącach stylistka zdecydowała się na rozwód.

Według przekazanych do redakcji informacji, Ewelina Rydzyńska-Binasiak wszczęła awanturę pod wpływem alkoholu i wyprowadziła się z domu bez dzieci: „Na miejsce zdarzenia przyjechała policja. Następnie Ewelina chciała ponownie dostać się do domu, ale dzieci i mąż w obawie przed kolejnymi ekscesami, nie wpuścili jej do domu…” – mówi nam źródło.

Jej mąż Tomasz Binasiak potwierdził, że Ewelina Rydzyńska złożyła pozew o rozwód:

„Tak żona złożyła pozew…od ponad miesiąca bez wyjaśnień i praktycznie bez kontaktu ze swoimi dziećmi… są one ze mną” – mówi nam pan Tomasz.

Teraz ukazał się wywiad z Eweliną Rydzyńską nagrany na początku tego roku. Wówczas była świeżo po ślubie i jeszcze zakochana w swoim mężu. Stylistka w rozmowie z Katarzyną Glinką i Anną Klimczewicz mówiła, jak poznała ukochanego po 17 latach bycia singielką:

Ja byłam singielką przez siedemnaście lat, rozwiodłam się 18 lat temu. Pojawiały się jakieś relacje, wiadomo, ale żadna z tych relacji nie była na tyle poważna, żebym chciała w ogóle pomyśleć o małżeństwie. Gdzieś tam wierzyłam, że na świecie chodzi mój człowiek, ale nie był to plan, którym bym żyła, który byłby projektem numer jeden – mówiła Rydzyńska.

Tłumaczyła także, że ich związek zaczął się od przyjaźni:

„My mamy wzajemnie dosyć komplementarne cechy i w wielu sytuacjach jesteśmy bardzo podobni, ale też w wielu sytuacjach się różnimy. Natomiast na koniec dnia jesteśmy dwójką fajnych przyjaciół, mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo zaczęliśmy od przyjaźni, a nie od namiętności. Ta namiętność i miłość przyszła z czasem, ale my obydwoje wiedzieliśmy od samego początku, że nie szukamy romansu” – tłumaczyła w podcaście 40 PLUS I LUZ.

Następnie wypaliła, że jej jeszcze obecny mąż jej się nie podobał: