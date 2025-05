Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego od wczoraj pogrążona jest żałobie. Wszystko za sprawą dramatu, który rozegrał się na terenie placówki. Jak się okazuje, jeden ze studentów dopuścił się zabójstwa kobiety i poranienia mężczyzny. Teraz sąsiedzi napastnika odsłaniają kulisy tego jaką był osobą.

Świadek masakry na UW ujawnia szczegóły: „Wydawało mi się to surrealistyczne”

Wczoraj wieczorem (7 maja) około godziny 18:40, na terenie Uniwersytetu Warszawskiego 22-letni student prawa dopuścił się zadania ciosów siekierą 53-letniej kobiecie, która była portierką na UW. Kobieta w wyniku ciętych ran zginęła na miejscu. W trakcie ataku oberwał również 39-letni strażnik, który przybiegł na pomoc kobiecie, sam doznając wielu urazów.

Warto dodać, że zanim doszło do katastrofy, to po uniwersyteckich grupach krążyła wiadomość, w której studenci ostrzegali, że na uczelni krąży ktoś niebezpieczny:

Duda i Trzaskowski zabierają głos po makabrze na Uniwersytecie Warszawskim!

Krwawy mord zdecydowali się skomentować teraz sąsiedzi napastnika, którzy nie ukrywają ogromnego szoku. Jak sami przyznają, nie spodziewali się, że tuż obok nich mieszkał prawdziwy morderca. Choć nie znali go osobiście, przyznają, że był dla nich dość podejrzliwy.

Wydawał się bardzo dziwny. Z wyglądu mi się nie podobał. Taki cichy, niby zamknięty w sobie. Nic wcześniej o nim nie słyszałam, nie widywałam go często. Co dziwne – zawsze wchodził do mieszkania przez garaż. To mnie dziwiło – mówiła jedna z sąsiadek w rozmowie z „Super Expressem” i Radiem ESKA.