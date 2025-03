Australijska piosenkarka po dwóch latach małżeństwa złożyła pozew o rozwód, powołując się na „różnice nie do pogodzenia”. Przy okazji wyszło na jaw, że Sia… została mamą. Kto zajmie się dzieckiem?

Sia dołączyła do grona gwiazd, których miłosna historia kończy się w sądzie. Artystka, znana z ukrywania swojej tożsamości za peruką i wycofania z życia publicznego, postanowiła zakończyć swoje drugie małżeństwo. Co więcej, rozwodowe dokumenty ujawniły zaskakującą informację – piosenkarka w tajemnicy przed mediami została matką dziecka o niezwykłym imieniu Somersault Wonder.

Sia po raz pierwszy wyszła za mąż w 2014 roku za reżysera Erika Andersa Langa, ale małżeństwo przetrwało zaledwie dwa lata. Po rozwodzie artystka skupiła się na sobie, a w 2019 roku podjęła decyzję o adopcji dwóch nastolatków, by pomóc im w starcie w dorosłe życie. Kilkanaście miesięcy później została… babcią, gdy jeden z jej synów doczekał się bliźniąt.

Drugie małżeństwo Sii było równie niespodziewane. Pod koniec 2022 roku poślubiła Dana Bernarda, a pół roku później para zorganizowała dodatkową ceremonię we Włoszech. Do tej pory nikt nie miał pojęcia, że w ich związku pojawiło się dziecko. Dopiero teraz, przy okazji rozwodu, okazało się, że w marcu 2024 roku na świat przyszło Somersault Wonder.

ak wynika z dokumentów rozwodowych, Sia powołała się na klasyczne w Hollywood „różnice nie do pogodzenia”. Nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do rozpadu jej małżeństwa, ale pewne jest jedno – piosenkarka zawnioskowała o pełną opiekę nad dzieckiem, z prawem do spotkań dla ojca.

W przeciwieństwie do wielu celebrytów nie domaga się też żadnych alimentów. Wygląda na to, że 49-letnia Sia chce jak najszybciej zamknąć ten rozdział swojego życia i wrócić do tego, co umie najlepiej – muzyki.

