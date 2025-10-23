Jakub Tolak, znany widzom głównie z serialu „Klan”. Aktor porzucił świat kamer, by wraz z żoną Zofią Samsel i ich córeczką podróżować po świecie. Swoje przygody i codzienność dokumentują w mediach społecznościowych, gdzie śledzą ich tysiące fanów. Tym razem jednak postanowił podzielił się czymś znacznie bardziej osobistym i opowiedział o swoim zdrowiu psychicznym.

Jakub Tolak z „Klanu” koniecznie musiał przejść operację!

„Wreszcie rozumiem siebie”

W najnowszym wpisie 43-letni podróżnik ujawnił, że zdiagnozowano u niego ADHD. Jak przyznał, diagnoza przyniosła mu ulgę i pomogła zrozumieć wiele zachowań, które wcześniej wydawały mu się niezrozumiałe.

Masz 43 lata i nagle znajdujesz odpowiedź na Twoje nieogarnięte zachowania. Jest ich dużo więcej niż te przytoczone w rolce, jak się doda dwa do dwóch to nagle wychodzi taka, a nie inna diagnoza. Czy ona coś w życiu zmienia? Wszystko zaczyna się od świadomości, a później przyjść mogą kolejne kroki. — napisał.

Aktor zwrócił też uwagę, że świadomość i akceptacja to klucz do lepszego funkcjonowania.

Tak, mówią że „zapanowała moda na ADHD”, ale może przez takie stwierdzenia temat spychany jest na bok i człowiek zamiast zająć się sobą, krępuje się poszukać odpowiedzi?!— podkreślił.

Co więcej, w  2024 roku przeszedł poważną operację serca, podczas której lekarze usunęli tętniaka aorty, wykonali plastykę zastawki i naprawili opuszkę aorty. Po zabiegu czekała go długa rehabilitacja i musiał dosłownie „uczyć się chodzić na nowo”.

Dziś  podkreśla, że mimo trudności, stara się żyć w zgodzie ze sobą i nie bać się rozmów o zdrowiu.

Jakub Tolak, czyli Daniel z Klanu, ma dziś 35 lat i wygląda TAK

Szokujące wyznanie Jakuba Tolaka. Aktor po latach dowiedział się, że ma ADHD! Szokujące wyznanie Jakuba Tolaka. Aktor po latach dowiedział się, że ma ADHD! Szokujące wyznanie Jakuba Tolaka. Aktor po latach dowiedział się, że ma ADHD! Szokujące wyznanie Jakuba Tolaka. Aktor po latach dowiedział się, że ma ADHD!