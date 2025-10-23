Jakub Tolak, znany widzom głównie z serialu „Klan”. Aktor porzucił świat kamer, by wraz z żoną Zofią Samsel i ich córeczką podróżować po świecie. Swoje przygody i codzienność dokumentują w mediach społecznościowych, gdzie śledzą ich tysiące fanów. Tym razem jednak postanowił podzielił się czymś znacznie bardziej osobistym i opowiedział o swoim zdrowiu psychicznym.

Jakub Tolak z „Klanu” koniecznie musiał przejść operację!

„Wreszcie rozumiem siebie”

W najnowszym wpisie 43-letni podróżnik ujawnił, że zdiagnozowano u niego ADHD. Jak przyznał, diagnoza przyniosła mu ulgę i pomogła zrozumieć wiele zachowań, które wcześniej wydawały mu się niezrozumiałe.

Masz 43 lata i nagle znajdujesz odpowiedź na Twoje nieogarnięte zachowania. Jest ich dużo więcej niż te przytoczone w rolce, jak się doda dwa do dwóch to nagle wychodzi taka, a nie inna diagnoza. Czy ona coś w życiu zmienia? Wszystko zaczyna się od świadomości, a później przyjść mogą kolejne kroki. — napisał.

Aktor zwrócił też uwagę, że świadomość i akceptacja to klucz do lepszego funkcjonowania.

Tak, mówią że „zapanowała moda na ADHD”, ale może przez takie stwierdzenia temat spychany jest na bok i człowiek zamiast zająć się sobą, krępuje się poszukać odpowiedzi?!— podkreślił.

Co więcej, w 2024 roku przeszedł poważną operację serca, podczas której lekarze usunęli tętniaka aorty, wykonali plastykę zastawki i naprawili opuszkę aorty. Po zabiegu czekała go długa rehabilitacja i musiał dosłownie „uczyć się chodzić na nowo”.

Dziś podkreśla, że mimo trudności, stara się żyć w zgodzie ze sobą i nie bać się rozmów o zdrowiu.

