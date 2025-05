Janusz Palikot wreszcie po wyjściu z aresztu przerywa milczenie. Były polityk i przedsiębiorca w rozmowie z portalem Goniec.pl ujawnia, jak teraz żyje oraz opowiada o swojej współpracy z Kubą Wojewódzkim.

Janusz Palikot to były poseł i biznesmen, który w październiku ubiegłego roku został zatrzymany przez CBA. Były polityk usłyszał zarzuty, że jest podejrzany o ogromne straty finansowe kilku tysięcy osób, które mają wynosić aż 70 mln zł, a były związane z działalnością jego firmy.

Warto wspomnieć, że w związku z tym Janusz Palikot trafił do wrocławskiego aresztu w październiku ubiegłego roku, a opuścił go pod koniec stycznia dzięki wpłaceniu kaucji 2 mln zł. Teraz w rozmowie z „Gońcem” były polityk po raz pierwszy od wyjścia na wolność opowiedział, jak wygląda jego życie w nowej rzeczywistości.

Jestem bankrutem, bezrobotnym, bezdomnym. U znajomych…pomieszkuje. Bo ludzie często mając mieszkanie w Warszawie, czy dom wyjeżdżają do jakiegoś innego swojego domu w Polsce albo za granicę (…) i ja korzystam z tego, że mieszkam w tych domach. Mnie teraz nie stać na wynajęcie domu. Gdyby nie ta pomoc, to nie miałbym gdzie mieszkać. Grupa ludzi mi pomaga, utrzymuje mnie w sensie, że ja mogę jeść na ich konto, mieszkać gdzieś w ich domach i jakieś drobne wydatki są pokryte – wyznał Janusz Palikot.

Były Polityk odniósł się również do Kuby Wojewódzkiego, swojego kolegi i byłego partnera biznesowego. W jego ocenie jest on bardzo fajnym człowiekiem, jednak w kwestii biznesowej nie był już tak przychylny.

To były koleżeńskie relacje niż biznesowe, bo Kuba to jest fajny człowiek do towarzystwa. Czy pan je z nim śniadanie, czy jest na spotkaniu z inwestorami to, to jest „Kuba Wojewódzki Show”. Ja lubię ten rodzaj humoru, to jest taki styl Woody Allena i takich nowojorskich żydów. Ironizm przeniknięty takimi aluzjami seksualnymi, bardzo przyjemny człowiek – mówił Palikot.