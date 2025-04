Tomasz Kammel i Kuba Wojewódzki to największe ikony dziennikarstwa w Polsce. Jak się okazuje, panowie mają ze sobą ostatnio nie po drodze, a między nimi wybuchł konflikt. Kammel nie wytrzymał już przytyk swojego oponenta i wezwał go na wizji na publiczną konfrontację.

Tomasz Kammel zaprasza Kubę Wojewódzkiego na konfrontację

Tomasz Kammel i Kuba Wojewódzki znają się od lat. Panowie byli kiedyś nie tylko kolegami po fachu, ale także bliskimi kumplami. Niestety ich relacja z czasem uległa pogorszeniu. Sprawa zaostrzyła się do tego stopnia, że Wojewódzki zaczął publicznie zaczepiać i wyśmiewać się z Kammela. Ten w końcu wybuchł i teraz podczas emisji programu na kanale Zero zaprosił Wojewódzkiego do konfrontacji twarzą w twarz.

Kuba Wojewódzki doskonale wie, kim jestem. Lata serdecznej znajomości, zero awantur, konfliktów, sporów. Nic. Potem lata kompletnego braku kontaktów. A dziś? Stan jest taki. Kuba, dlaczego? (…) No dobrze, ale jakie masz, chłopie, powody? A może to ja jestem twoją zgagą? Bo ewidentnie odbijam ci się czkawką. Tyle że, to się da wyleczyć – zaczął Kammel na wizji do Wojewódzkiego.

Dziennikarz uznał, że ma już dość medialnych zaczepek i zaproponował byłemu koledze publiczną rozmowę, w której ten będzie miał możliwość wylać wszystkie, swoje żale.

Dlatego mam propozycję. Zamiast hamletyzować na wieść, że mogę przyjść do pracy w TVN, przyjdź tutaj. Do Kanału Zero. Wyrzuć z siebie wszystko, wszystko, co tam zalega. Rozpraw się ze mną i to raz na zawsze. Zniknie zacietrzewienie, zniknie zacięcie i refluksowa chrypka też pójdzie w diabły. Dawaj, chodź tutaj, wygarnij mi, a ja cię serdecznie zapraszam – skwitował Kammel.

Warto wspomnieć, że Wojewódzki nawet w jednym z ostatnich odcinków swojego talk-show drwił i wyśmiewał się Tomasza Kammela, co faktycznie potwierdza, jakby ten miał do niego jakiś problem czy urazę.

Brak wyrazistości, brak jasnych poglądów, brak kręgosłupa – to jest moje zdanie (…). Człowiek, którego czasem rozpoznaje na ulicy, ale się nie kłaniam – mówił Wojewódzki o Kammelu.

Myślicie, że dojdzie do takiego starcia?