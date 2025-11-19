Patrycja Markowska podzieliła się wzruszającym momentem. W taki sposób zareagowała na wieść o tym, że jest w ciąży.

Kariera Patrycji Markowskiej

Patrycja Markowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich wokalistek rockowych i pop-rockowych, córka słynnego wokalisty Perfectu, Grzegorza Markowskiego. Jej kariera nabrała tempa na początku XXI wieku, a debiutancki album „Będę silna” ukazał się w 2003 roku. Artystka szybko wypracowała swój własny, charakterystyczny styl, łączący charyzmatyczny, lekko zachrypnięty wokal z mocnymi gitarowymi brzmieniami i tekstami poruszającymi osobiste emocje.

Z czasem utwory takie jak „Świat się pomylił”, „Jeszcze raz”, czy „Księżycowy” stały się jej wizytówkami, zapewniając jej liczne nagrody, w tym Fryderyki. Patrycja Markowska jest również znana ze swoich energetycznych występów na żywo oraz udziału w programach telewizyjnych jako jurorka i trenerka, co dodatkowo ugruntowało jej pozycję w polskim show-biznesie.

Teraz Markowska otworzyła się na temat życia prywatnego. Wieść o ciąży początkowo nie była dla niej łatwa do przyjęcia.

Reakcja Markowskiej na ciążę

W podcaście „Bliskoznaczni”, rozmawiając z Katarzyną Nosowską i Mikołajem Krajewskim, Patrycja Markowska poruszyła również wątki dotyczące swojej przyszłości. Wokalistka, która pod koniec ubiegłego roku wyszła za mąż za Tomasza Szczęsnego, wcześniej przez wiele lat tworzyła związek z aktorem Jackiem Kopczyńskim.

To właśnie z nim w 2008 roku została mamą Filipa. Informacja o ciąży pojawiła się w momencie, gdy intensywnie rozwijała swoją karierę i była dla niej całkowitym zaskoczeniem.

Trochę się bałam – przyznała.

Czym była spowodowana ta reakcja?

Markowska o obawach związanych z byciem matką

Markowska podkreśliła, że na jej reakcję mogło wpływać również to, iż dorastała jako jedynaczka — nie miała doświadczenia z młodszym rodzeństwem ani okazji, by zostać ciocią. Dodała też, że znajdowała się wtedy w momencie, gdy jej kariera właśnie zaczynała dynamicznie się rozwijać.

Wtedy rzeczywiście kariera w pełni, bo to wygrana Festiwalu w Opolu z piosenką 'Świat się pomylił’, czyli taki w ogóle pierwszy przełomowy moment. Ludzie zawsze [mówili – przyp. red.], że córka Markowskiego, a tu nagle […] coś zaczyna się takiego dziać, a tu ciąża – relacjonowała.

Markowska przyznaje, że wiadomość ta wzbudziła w niej ogromny miks uczuć. Mimo upływu czasu wciąż trudno jej jednoznacznie nazwać emocje, które wtedy jej towarzyszyły.

Ja miałam bardzo silną potrzebę bycia mamą, czułam to w sobie od zawsze, więc takie mieszane [uczucia – przyp. red.]. Jak zrobiłam test ciążowy, to pamiętam, płakałam. I nie wiedziałam, dlaczego płaczę, czy płaczę z lęku, czy płaczę ze szczęścia i chyba płakałam z jednego i z drugiego – podsumowała.

