Markowska debiutuje z mężem na ściance. Miłość aż bije po oczach
To znany restaurator.
Po latach związku z aktorem Jackiem Kopczyńskim, z którym ma syna Filipa, Patrycja Markowska ponownie odnalazła szczęście w życiu prywatnym.
Wokalistka, znana z ogromnej energii i emocjonalnych tekstów, w 2024 wyszła za mąż. Jej wybrankiem jest Tomasz, restaurator, z którym artystka tworzy dziś pełen miłości związek.
Rozstanie z poprzednim partnerem, Jackiem Kopczyńskim, nie należało do łatwych. Oboje jednak potrafili zachować wzajemny szacunek i dobre relacje, przede wszystkim ze względu na wspólnego syna:
„Zawsze najważniejsze było dla nas dobro Filipa” – mówiła wcześniej Markowska w rozmowach z mediami.
W najnowszym wywiadzie dla magazynu „Twój Styl” artystka otwarcie przyznała, że przeszłość nauczyła ją pokory, ale i pozwoliła lepiej zrozumieć, czego pragnie w życiu.
Dziś nie ukrywa, że znów czuje się zakochana i spełniona:
„Poznałam kogoś i czuję się jak nastolatka” – zdradziła z uśmiechem.
