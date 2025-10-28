Markowska debiutuje z mężem na ściance. Miłość aż bije po oczach

Patrycja Markowska i Tomasz Szczęsny

Po latach związku z aktorem Jackiem Kopczyńskim, z którym ma syna Filipa, Patrycja Markowska ponownie odnalazła szczęście w życiu prywatnym.

Wokalistka, znana z ogromnej energii i emocjonalnych tekstów, w 2024 wyszła za mąż. Jej wybrankiem jest Tomasz, restaurator, z którym artystka tworzy dziś pełen miłości związek.