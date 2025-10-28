times-dark
Kozaczek
Markowska debiutuje z mężem na ściance. Miłość aż bije po oczach

To znany restaurator.

Patrycja Markowska
/ 28.10.2025 /
Karolina T.
Patrycja Markowska, Tomasz Szczęsny

Patrycja Markowska i Tomasz Szczęsny

Po latach związku z aktorem Jackiem Kopczyńskim, z którym ma syna Filipa, Patrycja Markowska ponownie odnalazła szczęście w życiu prywatnym.

 

Wokalistka, znana z ogromnej energii i emocjonalnych tekstów, w 2024 wyszła za mąż. Jej wybrankiem jest Tomasz,  restaurator, z którym artystka tworzy dziś pełen miłości związek.

Patrycja Markowska, Tomasz Szczęsny

Patrycja Markowska i Tomasz Szczęsny

Rozstanie z poprzednim partnerem, Jackiem Kopczyńskim, nie należało do łatwych. Oboje jednak potrafili zachować wzajemny szacunek i dobre relacje, przede wszystkim ze względu na wspólnego syna:

 

„Zawsze najważniejsze było dla nas dobro Filipa” – mówiła wcześniej Markowska w rozmowach z mediami.

Patrycja Markowska, Tomasz Szczęsny

Patrycja Markowska i Tomasz Szczęsny

W najnowszym wywiadzie dla magazynu „Twój Styl” artystka otwarcie przyznała, że przeszłość nauczyła ją pokory, ale i pozwoliła lepiej zrozumieć, czego pragnie w życiu.

 

Dziś nie ukrywa, że znów czuje się zakochana i spełniona:

„Poznałam kogoś i czuję się jak nastolatka” – zdradziła z uśmiechem.

Patrycja Markowska, Tomasz Szczęsny

Patrycja Markowska i Tomasz Szczęsny
Patrycja Markowska, Tomasz Szczęsny

Patrycja Markowska i Tomasz Szczęsny
Patrycja Markowska, Tomasz Szczęsny

Patrycja Markowska i Tomasz Szczęsny
Patrycja Markowska, Tomasz Szczęsny

Patrycja Markowska i Tomasz Szczęsny
