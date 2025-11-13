Tomasz Komenda po niesłusznym pobycie w więzieniu otrzymał od państwa ogromne odszkodowanie. Niestety u mężczyzny zdiagnozowano raka, a choroba okazała się silniejsza. Kto odziedziczy ogromny majątek?

Pogrzeb Tomasza Komendy

Podczas pogrzebu Tomasza Komendy, mimo że uroczystość miała charakter świecki, na cmentarzu pojawiły się symbole religijne – między innymi krzyż. Wynika to z indywidualnych potrzeb i przekonań żałobników. Nawet jeśli sam zmarły przeżywał kryzys wiary, jak miało to miejsce u Tomka podczas pobytu w więzieniu, jego bliscy mogli czuć potrzebę symbolicznego oddania mu hołdu w tradycyjny sposób.

Nie ma jednej normy. Często w ramach jednej rodziny lub grupy bliskich osób pojawiają się różne potrzeby. Dla jednych ważny jest tradycyjny rytuał, dla innych – osobisty element. Ja bym tego nie traktowała w sposób czarno-biały – wyjaśnia specjalistka.

Pogrzeb prowadzony przez mistrza ceremonii różni się od tego z udziałem duchownego. W takim przypadku, oprócz samego mistrza, może pojawić się celebrant, który wspólnie z rodziną planuje przebieg uroczystości. Pogrzeb świecki daje też większą swobodę w doborze rytuałów i elementów symbolicznych, które nie zawsze są możliwe w tradycyjnym pochówku kościelnym.

Jedyny syn Tomasza Komendy

Tomasz Komenda od zawsze marzył o tym, by zostać ojcem. Przez lata nie było mu dane spełniać się w tej roli, ale po wyjściu z więzienia doczekał się syna. Niestety, ich relacje z czasem uległy pogorszeniu.

Po uniewinnieniu Komenda próbował odbudować swoje życie. Na jednej z aplikacji randkowych poznał Annę Walter, której oświadczył się w 2020 roku – podczas premiery filmu „25 lat niewinności”, opowiadającego jego historię. Tego samego roku, 30 listopada, przyszedł na świat ich syn, Filip.

U faceta najważniejsze jest, żeby usłyszał słowo „tata”. Szkoda tylko, że dopiero po 44 latach – mówił Komenda w programie „Dzień Dobry TVN”, tuż przed narodzinami chłopca.

Z czasem jednak związek Komendy i Walter zaczął się psuć. Anna Walter ujawniła, że Tomasz opuścił ją i syna latem 2021 roku. Jak przyznała, wcześniej w ich relacji pojawiła się przemoc słowna.

W ostatnich miesiącach życia Komenda ograniczył kontakt z najbliższymi. Po jego śmierci pojawiło się więc pytanie, kto przejmie jego majątek.

Kto odziedziczy majątek Tomasza Komendy?

Kluczową kwestią pozostaje, czy Tomasz Komenda sporządził testament. Jeśli nie, zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

Sprawa jest dość prosta, ale kluczowe jest to, czy był testament. Jeśli go nie było, to przy założeniu, że Tomasz Komenda nie był żonaty, spadek trafia do potomstwa – wyjaśnił radca prawny mec. Arkadiusz Skrobich w rozmowie z portalem naTemat.pl.

W takiej sytuacji cały majątek po Tomaszu Komendzie przypadnie jego synowi, Filipowi. Do momentu osiągnięcia przez niego pełnoletniości finansami będzie zarządzać matka chłopca, Anna Walter. Jednak jeśli w grę wchodzi wysoka kwota odszkodowania, sprawa może trafić do sądu, który zdecyduje o sposobie zarządzania środkami.

