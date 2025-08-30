Córka Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego, 14-letnia Zosia, po raz pierwszy zaprezentowała się szerszej publiczności na ekranie. Wystąpiła u boku mamy w krótkim filmie, którego premiera odbyła się pod koniec czerwca. Choć dla nastolatki był to debiut, wydarzenie odbiło się szerokim echem, zarówno pełnym gratulacji, jak i nieprzyjemnych komentarzy.

14-letnia córka Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego debiutuje na ekranie

Zosia od dziecka dorastała w otoczeniu planów filmowych i teatralnych, więc praca przed kamerą nie była dla niej szokiem. Dzisiaj jej mama przyznała jednak w programie „Dzień dobry TVN”, że to ona przeżywała premierę znacznie mocniej niż córka.

To nasza pierwsza wspólna rola, dlatego dla mnie to ogromne emocje. Zosia ma naturalne predyspozycje do aktorstwa i widzę, że coraz bardziej potrzebuje własnej przestrzeni, by się rozwijać – podkreśliła Alżbeta Lenska.

Sama nastolatka nie kryje, że świat artystyczny bardzo ją fascynuje. Rodzice długo powstrzymywali córkę przed zawodowym wejściem w medialne środowisko. Obawiali się presji i hejtu, z jakim mierzy się wielu młodych ludzi.

Faktycznie wybijaliśmy jej to z głowy cały czas od małego. Pamiętam, że nasi znajomi z branży, influencerzy wręcz, zawsze pytali: czemu nie zarabiacie na Zosi? […] Zosia od zawsze była fotogeniczna, ale chcieliśmy ją chronić. Show-biznes to trudny świat, dlatego cieszymy się, że jej pierwszy krok odbył się w bezpiecznych warunkach, w pracy ze znajomą reżyserką – tłumaczyła Lenska.

Mimo tych starań, zdjęcia z premiery szybko obiegły internet i wywołały falę komentarzy. Część internautów krytykowała wygląd 14-latki, twierdząc, że wygląda zbyt dojrzale jak na swój wiek.

Na początku mnie to bolało, ale zrozumiałam, że zawsze znajdą się osoby, które będą krytykować. To kwestia genów, że tak wyglądam. Na co dzień nie maluję się mocno, po prostu mam taką urodę – podkreśliła.

Jej mama również przyznała, że negatywne opinie nie są dla niej obojętne. Początkowo odpowiadała na każdą zaczepkę, dziś jednak stara się patrzeć na nie z większym dystansem.

Dawniej walczyłabym z każdym hejtem, teraz jest mi po prostu żal tych ludzi. Kiedy czytałam część komentarzy, chciało mi się płakać. Nie z powodu Zosi, tylko przez świadomość, że ktoś musi być bardzo nieszczęśliwy, skoro pisze takie rzeczy – wyznała aktorka.

Choć pierwsze doświadczenie w show-biznesie przyniosło Zosi zarówno radość, jak i rozczarowania, 14-latka nie zamierza rezygnować z marzeń i postanowiła rozwijać się modelingu, aktorstwie oraz sporcie.