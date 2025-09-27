Klaudia El Dursi długo trzymała swoich fanów w niepewności, nie zdradzając, jak nazwała swoją nowo narodzoną córeczkę. Dla modelki to trzecie dziecko, a pierwsza córeczka. Do tej pory celebrytka wychowywała dwóch synów, a teraz, jak sama mówi, spełniło się jej marzenie o dziewczynce. W programie „Dzień Dobry TVN” postanowiła podzielić się tą informacją, jednocześnie tłumacząc, dlaczego przez tyle tygodni trzymała imię córki w tajemnicy.

Klaudia El Dursi zdradziła imię córeczki

Okazuje się, że wybór imienia wcale nie był oczywisty. Celebrytka przyznała, że spodziewając się trzeciego dziecka, wewnętrznie przygotowywała się na to, że ponownie zostanie mamą chłopca. Dlatego też nie miała wcześniej przemyślanej decyzji w kwestii imienia dla dziewczynki:

Oszczędzę wam tych szczegółów, jak długi był ten proces. Ale faktycznie. Bo to jest trochę tak, że ja oczywiście marzyłam i czekałam na tę córeczkę, ale imienia nie miałam przygotowanego, bo gdzieś wewnątrz myślałam cały czas, że urodzi mi się trzeci chłopak – wyznała o poranku.

Problemy zdrowotne u córki Klaudii El Dursi. „Po wizycie wydarzył się cud”

Ostatecznie gwiazda ogłosiła, że jej córeczka otrzymała wyjątkowe imię Carmen. Informacją podzieliła się nie tylko na antenie TVN, lecz także w mediach społecznościowych. Na Instagramie opublikowała wzruszające zdjęcia, na których widać córeczkę Klaudii z bransoletką z wygrawerowanym imieniem.

Na moim Instagramie dzisiaj wrzuciłam post z moją małą Carmen i już ogłosiłam tę wielką tajemnicę – powiedziała w Dzień Dobry TVN.

Klaudia El Dursi baluje na 50. rocznicy ślubu u teściów! Pierwszy raz pokazała ich w sieci… (FOTO)

Wybór spotkał się z ogromnym entuzjazmem internautów, którzy w komentarzach nie szczędzili komplementów. Imię Carmen, wywodzące się z języka hiszpańskiego i oznaczające „pieśń”, szybko stało się tematem dyskusji w sieci.