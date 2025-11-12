8-letnia córka Cristiano Ronaldo naprawdę chodzi w takich butach. Ludzie ostrzegają w komentarzach

Cristiano Ronaldo pochwalił się uroczym kadrem z córką, która świętuje 8 urodziny. Na zdjęciu dziewczynka siedzi na różowym rowerze, ubrana w pastelową sukienkę i błyszczące sandałki. Wystarczyło kilka minut, by w komentarzach zaroiło się od ostrzeżeń. Internauci zauważyli jeden szczegół, który ich zaniepokoił.

Cristiano Ronaldo pokazał rodzinne zdjęcie

Piłkarz udostępnił na Instagramie zdjęcie córki, która pozuje na nowym, różowym rowerze. „Wszystkiego najlepszego, moje kochanie. Tata bardzo cię kocha!”– napisał pod fotografią

Zdjęcie błyskawicznie zdobyło ponad milion polubień i tysiące komentarzy od fanów z całego świata. Jednak zamiast samych komplementów, pojawiła się lawina reakcji zwracających uwagę na jeden szczegół – buty dziecka.

Na fotografii córka Ronaldo siedzi na rowerze boso, w za dużych sandałkach, na wysokim obcasie. Dla wielu rodziców to szczegół, jednak część internautów zwróciła uwagę, że taki strój nie jest najlepszym wyborem do jazdy na rowerze. Zasugerowali, że obuwie sportowe byłoby bezpieczniejsze, szczególnie jeśli dziewczynka zaczyna dopiero uczyć się utrzymywać równowagę.

Nie brakowało jednak głosów rozsądku. Wielu internautów przypominało, że zdjęcie ma charakter rodzinny i powstało najprawdopodobniej w domowym zaciszu, a nie podczas prawdziwej jazdy. Większość fanów podkreślała, że to po prostu urocza, spontaniczna chwila, uchwycona przez dumnego ojca.

Pomimo zamieszania w komentarzach, większość fanów nie kryła zachwytu nad zdjęciem. Wielu zwracało uwagę, że Ronaldo coraz częściej pokazuje ciepłe, rodzinne momenty, zupełnie inne niż dawniej.

