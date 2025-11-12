8-letnia córka Cristiano Ronaldo naprawdę chodzi w takich butach. Ludzie ostrzegają w komentarzach
Cristiano Ronaldo pochwalił się uroczym kadrem z córką, która świętuje 8 urodziny. Na zdjęciu dziewczynka siedzi na różowym rowerze, ubrana w pastelową sukienkę i błyszczące sandałki. Wystarczyło kilka minut, by w komentarzach zaroiło się od ostrzeżeń. Internauci zauważyli jeden szczegół, który ich zaniepokoił.
Cristiano Ronaldo pokazał rodzinne zdjęcie
Piłkarz udostępnił na Instagramie zdjęcie córki, która pozuje na nowym, różowym rowerze. „Wszystkiego najlepszego, moje kochanie. Tata bardzo cię kocha!”– napisał pod fotografią
Zdjęcie błyskawicznie zdobyło ponad milion polubień i tysiące komentarzy od fanów z całego świata. Jednak zamiast samych komplementów, pojawiła się lawina reakcji zwracających uwagę na jeden szczegół – buty dziecka.
Na fotografii córka Ronaldo siedzi na rowerze boso, w za dużych sandałkach, na wysokim obcasie. Dla wielu rodziców to szczegół, jednak część internautów zwróciła uwagę, że taki strój nie jest najlepszym wyborem do jazdy na rowerze. Zasugerowali, że obuwie sportowe byłoby bezpieczniejsze, szczególnie jeśli dziewczynka zaczyna dopiero uczyć się utrzymywać równowagę.
Nie brakowało jednak głosów rozsądku. Wielu internautów przypominało, że zdjęcie ma charakter rodzinny i powstało najprawdopodobniej w domowym zaciszu, a nie podczas prawdziwej jazdy. Większość fanów podkreślała, że to po prostu urocza, spontaniczna chwila, uchwycona przez dumnego ojca.
Pomimo zamieszania w komentarzach, większość fanów nie kryła zachwytu nad zdjęciem. Wielu zwracało uwagę, że Ronaldo coraz częściej pokazuje ciepłe, rodzinne momenty, zupełnie inne niż dawniej.
Cristiano Ronaldo ogłosił koniec kariery. To będzie jego ostatni mundial
Cristiano Ronaldo we wtorek oficjalnie ogłosił, że przyszłoroczny mundial będzie ostatnim dużym turniejem w jego karierze. Dodał, iż w ciągu dwóch lat zakończy sportową karierę. Swoją decyzję przekazał podczas forum ds. turystyki Tourise w Rijadzie. W przemówieniu podkreślił, że w dalszym ciągu „chce cieszyć się chwilą”, grając w piłkę nożną, choć zaznaczył, że mając prawie 41 lat, coraz częściej rozważa zakończenie kariery. Spodziewa się tego po mundialu w 2026 roku.
Ronaldo chce skupić się na rodzinie
Niektórzy komentatorzy zauważają, że decyzja Ronaldo nie jest przypadkowa. Po latach życia w rytmie meczów, podróży i presji, piłkarz coraz częściej pokazuje w mediach społecznościowych prywatne, rodzinne kadry – zwłaszcza z córkami. Widać, że chce być bardziej obecny w życiu dzieci, szczególnie najstarszej córki, która niedługo zacznie dojrzewać.
Zawodnik nie ukrywa, że po zakończeniu kariery planuje spędzać więcej czasu z rodziną w ich posiadłościach w Arabii Saudyjskiej i Hiszpanii. To właśnie tam, z dala od zgiełku stadionów, ma zamiar odnaleźć spokój po latach w blasku fleszy.