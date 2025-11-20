Cristiano Ronaldo postanowił złożyć wizytę Donaldowi Trumpowi. W Białym Domu pojawił się wraz z żoną Georgina Rodriguez. Jej stylizacja przykuła uwagę wszystkich!

Cristiano Ronaldo z wizytą w Biały Domu

Podczas wystawnej kolacji w Białym Domu, zorganizowanej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa na cześć saudyjskiego premiera Mohammeda bin Salmana, pojawił się również Cristiano Ronaldo. W pewnym momencie Trump zwrócił się bezpośrednio do portugalskiego zawodnika, zaznaczając, jak ogromną rolę odgrywa on w przemianach zachodzących na świecie.

Podkreślił, że obecność Ronaldo w saudyjskiej lidze stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli ambitnej modernizacji kraju prowadzonej przez bin Salmana. Dodał również, że rozwój sportu i turystyki to jedne z filarów strategii uniezależniania gospodarki Arabii Saudyjskiej od sektora naftowego. Trump nie omieszkał też wyrazić osobistego podziwu dla piłkarza.

Mój syn od lat cię podziwia. […] Myślę, że teraz patrzy na mnie z nieco większym uznaniem, bo mogłem go z tobą zapoznać — powiedział Trump.

ZOBACZ TAKŻE: 8-letnia córka Cristiano Ronaldo naprawdę chodzi w takich butach. Ludzie ostrzegają w komentarzach

Ronaldo dziękuje Trumpowi

W czerwcu, za pośrednictwem przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy, Ronaldo przekazał Donaldowi Trumpowi podpisaną koszulkę portugalskiej kadry, opatrzoną przesłaniem „Gramy o pokój”.

W późniejszym wywiadzie nie krył sympatii wobec amerykańskiego prezydenta, określając go jako osobę, która może realnie kształtować globalne wydarzenia. Po zakończeniu kolacji Ronaldo wraz z żoną, Georginą Rodriguez, udali się do gabinetu Trumpa w Białym Domu. Piłkarz zamieścił w mediach społecznościowych serię fotografii z tego spotkania, z dumą relacjonując swoją wizytę.

Dziękuję Panie Prezydencie za zaproszenie i za serdeczne powitanie, jakie Pan i Pierwsza Dama złożyliście mnie i mojej przyszłej żonie. Każdy z nas ma coś wartościowego do zaoferowania, a ja jestem gotowy dołożyć swoją cegiełkę, inspirując nowe pokolenia do budowania przyszłości opartej na odwadze, odpowiedzialności i trwałym pokoju — napisał Ronaldo.

Wszyscy jednak zwrócili uwagę na ukochaną Ronaldo. Jak zwykle wyglądała olśniewająco.

ZOBACZ TAKŻE: Georgina i Cristiano Ronaldo podpisali nową intercyzę. Kwoty przyprawiają o zawrót głowy

Georgina Rodriguez skradła show

Ukochana piłkarza, Georgina Rodríguez, podczas oficjalnego spotkania z prezydentem USA zaprezentowała się w stylizacji, która natychmiast przyciągnęła spojrzenia wszystkich obecnych. 31-latka wybrała głęboko granatową, dopasowaną suknię z efektownie odkrytymi plecami, podkreślającą jej figurę i zamiłowanie do elegancji. Kreację dopełniła lśniąca diamentowa biżuteria.

Wisienką na torcie był perfekcyjnie ułożony, klasyczny kok — fryzura, która subtelnie wydłużyła szyję i nadała całej stylizacji wyjątkowego szyku. Dzięki tak dobranej kompozycji Georgina bez wysiłku skradła show, prezentując się jak prawdziwa ikona stylu podczas jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń ostatnich miesięcy.

ZOBACZ TAKŻE: Była skromną ekspedientką, gdy on robił wielką karierę. Tak potoczyły się miłosne losy Ronaldo i Georginy