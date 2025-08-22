Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez są razem od dziewięciu lat i właśnie przygotowują się do najważniejszego dnia w ich związku. Niedawno piłkarz oświadczył się swojej partnerce, a świat sportu i show-biznesu zamarł z wrażenia. Teraz jednak pojawiły się doniesienia, że para zdecydowała się na istotne zmiany w intercyzie – i to takie, o których mówi cała Hiszpania.

Była skromną ekspedientką, gdy on robił wielką karierę. Tak potoczyły się miłosne losy Ronaldo i Georginy

Georgina i Cristiano Ronaldo podpisali nową intercyzę. Kwoty przyprawiają o zawrót głowy

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez od lat tworzą jeden z najbardziej rozpoznawalnych związków na świecie. Ich historia zaczęła się w Madrycie, gdzie przyszła gwiazda Instagrama pracowała w butiku Gucci, a portugalski piłkarz błyszczał jeszcze w barwach Realu.

Dziś są na etapie przygotowań do ślubu, a każdy ich krok śledzą miliony fanów.

Jak donosi portugalska telewizja Guia, zanim para stanie na ślubnym kobiercu, miała podjąć ważną decyzję dotyczącą ich finansowej przyszłości. Według medialnych doniesień, w przypadku ewentualnego rozstania Georgina może liczyć na astronomiczne zabezpieczenie. Mówi się o miesięcznej wypłacie rzędu kilkuset tysięcy złotych oraz luksusowej willi w prestiżowej dzielnicy Madrytu.

Tak Georgina i Ronaldo mieszkają w Arabii Saudyjskiej. Ich nowy dom to minimalistyczny glamour (ZDJĘCIA)

Nie jest to jednak wielkim zaskoczeniem, biorąc pod uwagę fortunę Ronaldo. Piłkarz wciąż należy do najlepiej opłacanych sportowców świata- jego kontrakt z Al-Nassr opiewa na setki milionów euro rocznie, a to tylko część jego gigantycznych dochodów.

Choć finanse pary budzą ogromne emocje, oni sami zdają się tym nie przejmować. Georgina skupia się na swoich projektach i mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z fanami kolejnymi zdjęciami. Jej ostatnia sesja nad Morzem Czerwonym zrobiła prawdziwą furorę – posty zebrały miliony polubień, a fani nie szczędzili jej komplementów.

Ukochana Cristiano Ronaldo już tak nie wygląda! „Georgina Kardashian” – żartują internauci

Trudno się dziwić, że każda decyzja Ronaldo i Rodríguez staje się newsem numer jeden. Ich związek łączy sport, luksus i bajkową miłość – a teraz, gdy para szykuje się do ślubu, emocji z pewnością nie zabraknie.