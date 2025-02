Agata Kulesza była związana z operatorem Marcinem Figurskim. Po 14 latach małżeństwa para się rozwiodła w 2020 roku. Natomiast niejednokrotnie aktorka mówiła, że było to bardzo trudne rozstanie. Teraz zdecydowała się wyznać w najnowszym wywiadzie dla „Wysokich obcasów” przez co tak naprawdę przeszła.

Agata Kulesza rozwiodła się po 14 latach

Agata Kulesza w wywiadzie dla „Wysokich Obcasów Extra” zdradziła, czego się nauczyła podczas trudnego rozwodu: „Nauczyłam się konsekwencji, wielkiej cierpliwości i zrozumienia, że na niektóre rzeczy nie mam wpływu. Ale też niereagowania spontanicznie w złości”.

Wybrałam drogę sądową, bo uważam, że pewne rzeczy należy załatwiać tam, gdzie działa prawo, i jestem z tego bardzo zadowolona – wyznała.

Dodała, że zdecydowała się na drogę sądową, kiedy przestała być naiwna:

„Może umarła we mnie jakaś naiwność i zobaczyłam kilkoro naprawdę nikczemnych ludzi, co trochę zmieniło mój obraz świata, ale uważam, że to była moja wielka wygrana” – dodała.

Podkreśla, że była w komfortowej sytuacji, bo miała pieniądze, przyjaciół, a córka była już dorosła:

Wiem, że miałam szczęście, bo miałam pieniądze, przyjaciół i nie miałam już malutkiego dziecka. Wydaje mi się, że (…) najważniejsze są cierpliwość i zrozumienie, że nawet jeśli się płacze i myślimy, że to się nigdy nie skończy, to to nieprawda – apeluje do innych kobiet.

Tłumaczy, że jeśli coś się zaczyna, to zawsze się kończy i nie należy się poddawać:

„Jeśli coś się zaczyna, musi się skończyć. Inną kwestią jest oczywiście, ile to potrwa. Wiem, że wiele kobiet wstaje rano i zastanawia się, kiedy to się skończy. Sama tak miałam. Ale się skończyło. Trzeba szukać wsparcia. Nawet jeżeli wydaje nam się, że nikt nie może nam pomóc, to wsparcie i tak pracuje wewnątrz ciebie. To, że ktoś powie: 'Hej, jak się czujesz? Może ci pomogę? Może cię wysłucham?’”.