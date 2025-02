Agata Kulesza udzieliła ostatnio dość intymnego wywiadu, w którym opowiedziała o swojej karierze aktorskiej. Aktorka odniosła się do scen nagości oraz do tego jak postrzega własne ciało. Zobaczcie, jak podchodzi do tematu cielesności w swoim zawodzie.

Agata Kulesza mówi o nagich scenach

Agata Kulesza to jedna z najpopularniejszych, polskich aktorek. Ma ona na swoim koncie mnóstwo znakomitych ról zarówno serialowych, teatralnych jak i filmowych. Zagrała m.in. w takich produkcjach jak: Sala samobójców”, „Ida”, „Rodzinka.pl”, „Skazana”, „Pułapka” czy „Niewinne”. Kulesza, choć w tej branży jest uznawana z ikonę, ma opory przed graniem nagich scen. O tym co ją powstrzymuje, opowiedziała w ostatnim wywiadzie dla „Wysokich Obcasów”.

Trochę się wstydzę, dlatego nie gram rozbieranych scen. To jest paradoks, że chronię cielesną intymność, a pokazuję intymne emocje. Widzę zmiany w ciele, i to oczywiście nie jest coś, co mnie bardzo cieszy. Ale walka jest przegrana. I w ogóle denerwuje mnie, że rozpatruję to w kategorii walki – wyznała aktorka w rozmowie z „Wysokimi Obcasami”.

53-latka dodała również, że ma świadomość tego, że jej ciało nie będzie takie jak sprzed lat i choć mogłaby to zaakceptować, myśli, że mogłaby coś z tym zrobić, żeby wyglądać trochę lepiej.

Z jednej strony myślę, że trzeba to zaakceptować, a z drugiej wiem, że można zrobić więcej, żeby lepiej wyglądać. Nie mogę się oszukiwać, że wróci mi ciało sprzed dwudziestu lat, no bo nie wróci – dodała aktorka.

Kulesza wspomniała również czasy kiedy brała udział w „Tańcu z gwiazdami”. Przyznała, że wtedy czuła się świetnie ze swoją formą, a jej sylwetka przełożyła się również na sprawność fizyczną. Dziś ma świadomość tego, że musiałaby nad tym więcej popracować.