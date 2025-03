Agnieszka i Grzegorz poznali się w 2014 roku podczas festiwalu w Sopocie. Wówczas Agnieszka była w trakcie rozwodu z Mikołajem Witem. Ich znajomość szybko przerodziła się w głębokie uczucie, co zaowocowało ślubem 17 lipca 2015 roku. W 2021 roku para powitała na świecie syna Leona, spełniając swoje marzenie o wspólnym dziecku.

Agnieszka Hyży nie raz wspominała, że musiała się dotrzeć z mężem i mieli za sobą wiele kryzysów. Natomiast dla dobra dzieci walczyli o relację i jak widać, im się udało.

Para bardzo strzeże swojej prywatności, nie opowiadają za wiele o sobie w mediach i nie pozują razem na okładkach magazynów. Teraz dziennikarka dostała ciekawe pytanie: „Co sądzisz o swoim mężu”.

Hyży ironicznie, a zarazem szczerze odpowiedziała, że z czasem coraz bardzo kocha za….

Zabawnie pytanie! A co może sądzić żona? Skoro wybrałam go na życie i to życie „po życiu” to musi mieć w sobie coś, co naprawdę mi odpowiada. Z perspektywy czasu coraz bardziej doceniam jego dobroć, mądrość i charyzmę i to coś, co po prostu przyciąga – wyznała.