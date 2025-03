Agnieszka Hyży niedawno, bo 19 marca świętowała swoje 40. urodziny. Prezenterka telewizyjna spędziła ten czas w gronie najbliższych i podczas kolacji z ukochanym mężem — Grzegorzem Hyżym. Na co dzień osobowość Polsatu stara się ukrywać prywatność swoich najbliższych i nie publikuje ich zdjęć w mediach społecznościowych. W jednym z wywiadów zdradziła, dlaczego to robi i przy okazji powiedziała, co myśli o bezstresowym wychowaniu dzieci. Była stanowcza w tej kwestii.

Plejada gwiazd na premierze filmu „Misie”! Olśniewająca Paulina Gałązka, cała w fiolecie Agnieszka Hyży (FOTO)

Prezenterka telewizyjna w rozmowie z reporterem Pomponika pochyliła się nad tematem bezstresowego wychowania dzieci. Agnieszka Hyży zdradziła, że jest zdecydowaną przeciwniczką tego sposobu prowadzenia przez życie dzieci. Dziennikarka czytała też niedawne badania, które jej zdaniem jasno wskazują na to, że później młodzi nie potrafią funkcjonować w społeczeństwie:

Absolutnie nie akceptuję i uważam, że wiele problemów, które mamy aktualnie z dzieciakami jest kwestią tego, że zaczęliśmy dzieciom bardzo odpuszczać. One są narażone na tyle czynników, tyle bodźców każdego dnia. Są badania, które wskazują na to, że dzieci, które mają rodziców stawiających granice, dużo bardziej ich szanują, cenią i później doceniają. To nam się tylko wydaje, że jak odpuścimy, to będziemy tymi fajnymi rodzicami. No właśnie nie. Dzieci budują poczucie bezpieczeństwa poprzez stawiane granice. Lubią mieć jasne reguły gry. Jak nam się to rozmydla, to im dziecko jest starsze, tym trudniej jest nam to opanować — podsumowała Agnieszka Hyży.