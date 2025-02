Alba1913 glam team. Sprawdzone porady i kosmetyczne rytuały ekspertów!

Czy istnieje coś takiego jak „kieszonkowy masażysta” na stresujące chwile, takie jak gala czy ważne wystąpienie? Jak przygotować cerę, by makijaż wyglądał świeżo i promiennie przez wiele godzin w świetle reflektorów? Dlaczego zadbane dłonie są tak samo ważne jak perfekcyjny makijaż – zwłaszcza gdy widać je na zbliżeniach kamer? To tylko niektóre z kwestii, którymi na co dzień zajmują się profesjonaliści dbający o wygląd gwiazd na czerwonym dywanie, planach filmowych i sesjach zdjęciowych. Właśnie od nich zebraliśmy porady i rekomendacje kosmetyków Alba1913 – ulubionych produktów polskich i zagranicznych makijażystek. Odkryj te wybory i stwórz swój pielęgnacyjny glam team z Alba1913!

Oczyszczanie i tonizacja – podstawa makijażu

Zanim rozpoczniesz makijaż, zadbaj o dwa kluczowe etapy: oczyszczanie i nawilżanie. Zdrowa skóra to najlepsza baza pod make-up. Sięgnij po ulubiony produkt myjący: mleczko, żel lub wodę micelarną. Po umyciu twarzy przemyj ją wodą i zadbaj o odpowiednie pH skóry. Tu niezastąpiony będzie Tonik Równoważący ph. Mgiełka przywraca właściwe, lekko kwaśne, pH skóry. Ekstrakt korzenia rabarbaru wyrównuje koloryt, dając jednocześnie efekt widocznej relaksacji skóry. To ulubiony produkt makeup artist Ady Grabowskiej.: „Wygodny rozpylacz umożliwia równomierną i przyjemną aplikację, do której nie są potrzebne płatki kosmetyczne. Tonik jest bez alkoholu, usuwa uczucie ściągnięcia i koi skórę – od razu widzę różnicę na cerze modelki.”

Intensywne nawilżenie dla promiennej skóry

Po tonizacji czas na intensywne nawilżenie: Miejskim Osłonowym Koncentratem. To serum beztłuszczowe, bogate w kwas hialuronowy, mocznik i pantenol. Nawilża, koi i chroni skórę przed negatywnym wpływem środowiska. Koncentrat zawsze pod ręką ma makijażystka Samanta Fałkowska: „Często wykonuje klientkom i modelkom przed makijażem masaż twarzy i wklepuję Miejski Osłonowy Koncentrat – ten kosmetyk to ZŁOTO. Piękny zapach, świetny skład. Daje efekt lekko błyszczącej skóry. Idealny także do mieszania z ulubionym kremem”.

„Kieszonkowy masażysta” na wielkie wyjścia

Profesjonalni makijażyści dobrze wiedzą, że napięcie mięśni może wpływać na wygląd twarzy. Dlatego Sprej Na Przeciążenia stał się ich tajną bronią. Jego relaksująca formuła pomaga rozluźnić spięte partie ciała, dzięki czemu skóra wygląda na bardziej wypoczętą. Makeup artist Iza Kućmierowska rozpoczyna pracę z modelką / modelem od rozluźnienia mięśni. Tutaj z pomocą przychodzi – ten „kieszonkowy masażysta”. „Ten sprey to absolutny must-have. Rozpylam go na plecy, łydki a nawet stopy. Te części ciała są bardzo spięte i to widać. A na sesjach czy galach zależy nam by pokazać ciało rozluźnione i wypoczęte”- tłumaczy Iza. Spray dzięki kompozycji olejków eterycznych relaksuje zmęczone partie ciała, niosąc natychmiastową ulgę. Naturalne, ziołowe składniki zapewniają głębokie i długotrwałe odprężenie, wspomagają regenerację po przeciążeniach oraz nadwyrężeniach. Hollywoodzka makijażystka Thea Istenes, która w swojej pracy stosuje kosmetyki Alba1913, sięgnęła po Tension Relief Spray przygotowując do tegorocznego rozdania Golden Globes Awards swoich klientów: nominowanego za film „Konklawe” Edwarda Bergera oraz laureata w kategorii Najlepszy Scenariusz za ten sam film – Petera Straughana.

Perfekcyjne dłonie na czerwonym dywanie

Na tym nie koniec. Podczas oficjalnych wydarzeń dłonie często przyciągają wzrok – zwłaszcza gdy trzymasz kopertę w werdyktem, statuetkę czy mikrofon. Galeniczny Krem Do Rąk od Alba1913 to idealne wykończenie pielęgnacji. Masło shea i ekstrakt z nagietka odżywiają skórę, a olejek ze słodkiej pomarańczy zapewnia przyjemny zapach i działanie antybakteryjne. Hollywoodzka makeup artist Thea Istenes stosowała go, przygotowując do gali Golden Globes twórców filmu „Konklawe” – laureata w kategorii Najlepszy Scenariusz Petera Straughana i nominowanego reżysera Edwarda Bergera.

Inspirując się doświadczeniem makijażystów z Polski i Hollywood, stwórz swój własny pielęgnacyjny rytuał. Niezależnie od tego, czy czeka Cię gala, rozmowa o pracę, randka czy kolacja z przyjaciółmi – odpowiednia pielęgnacja sprawi, że będziesz czuć się pewnie i promiennie.

Materiał prasowy