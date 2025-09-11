Małgorzata Rozenek-Majdan od jesieni poprowadzi podcast „Z bliska”, w którym gwiazda będzie rozmawiać z gośćmi ze świata polityki, kultury oraz biznesu. Prowadząca wspomina, że chce stworzyć przestrzeń w programie do rozmów pełnych emocji i autentyczności:

Z bliska” to dla mnie coś więcej niż wywiady. To spotkania, w których chcę patrzeć na człowieka naprawdę. Nie na jego wizerunek, nie na rolę, którą odgrywa w życiu publicznym, ale na emocje, doświadczenia i wybory, które go kształtują. Rozmowy bez cenzury, ale z uważnością. Bez pozorów, ale z prawdziwą ciekawością – podkreśliła prowadząca.

Premiera pierwszego odcinka została zaplanowana na 28 września 2025 roku, a podcast będzie dostępny na Gazeta.pl, YouTube oraz Spotify.

Pierwszą rozmówczynią Małgorzaty Rozenek została Jolanta Kwaśniewska. W podcaście otwarcie opowiedziała m.in. o swoim życiu sprzed poznania Aleksandra Kwaśniewskiego. Porównała też byłego partnera do swojego przyszłego męża:

Ja miałam mojego chłopaka, z którym byliśmy sześć lat i bardzo już myśleliśmy o tym, żeby się pobrać, wynająć mieszkanie. (…) Michał był taką osobą, która była niezwykle rodzinna, pomocna. Kawał chłopa, więc jak on do nas przychodził, zarzucał dywan na ramię i szedł trzepać ten dywan (…) A Olek, jak zaczął się u nas pojawiać, to siadał z moim tatą na kanapie, włączał telewizję i tak sobie oglądali i komentowali wiadomości.

Choć relacja z Michałem była początkowo pełna ciepła i planów na wspólną przyszłość, to z czasem zaczęły pojawiać się rysy. Jak przyznała Jolanta Kwaśniewska, jej ówczesny partner był osobą rodzinną i pomocną, ale brakowało mu odpowiedzialności i konsekwencji w działaniu.

Na początku było miło i sympatycznie. Ale trudno budować wspólne życie, kiedy jedna osoba wkłada wysiłek w pracę, a druga – mimo że ma czas – nie traktuje tego poważnie. Kiedy więc Michała po raz trzeci skreślono z listy studentów, powiedziałam wprost: dość – wyznała poruszona Pierwsza Dama.

Podcast „Z bliska” nie ograniczy się tylko do jednej rozmowy. W kolejnych odcinkach Małgorzata Rozenek-Majdan spotka się z prof. Aleksandrą Przegalińską, Joanną Przetakiewicz, Jakubem Żulczykiem oraz Juliuszem Strachotą.