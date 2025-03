Aleksandra Adamska to polska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. Popularność zyskała za sprawą roli Pati w serialu „Skazana” w TVN-ie. Oprócz tego wystąpiła też w takich produkcjach, jak: „Miasto 44”, „Diagnoza” oraz „O mnie się nie martw”. Otrzymała nominację do nagrody Telekamery w kategorii: najlepsza aktorka za rolę w serialu „Skazana” w 2023 roku. Ostatnio gościła w podkaście Katarzyny Nosowskiej i jej syna — Mikołaja Krajewskiego. Opowiedziała w nim między innymi o trudnym dzieciństwie i rozstaniu rodziców. Padły mocne słowa.

Gwiazdy „Azja Express” na spotkaniu prasowym: Mandaryna z córką, Jessica Mercedes, Jacek Jelonek, Ola Adamska…

Aktorka w rozmowie z Katarzyną Nosowską i jej synem w podkaście „Bliskoznaczni” opowiedziała o bolesnej sytuacji z dzieciństwa. Okazuje się, że jej rodzice się rozwiedli i było to dla aktorki bardzo trudne doświadczenie. Aleksandra Adamska nie kryła się z tym, że w tamtym momencie czuła się porzucona i bardzo samotna:

Ja z moją siostrą zostałyśmy porzucone w tej całej sytuacji. To już nie przez samo to, że tata wyszedł z domu. Tylko oni się zajęli sobą. Nikt nas za bardzo nie pytał. Ja tylko słyszałam, jak miałam dziesięć lat wtedy, że przez tę moją przebojowość: „Ola nic nie rozumie. Ola jest za mała. Poza tym ona sobie poradzi”. Wiadomo, że to też były czasy, w których jeszcze nie było takiej świadomości. Nie było takiego rozeznania, że trzeba wysłać dziecko do terapeuty, czy psychologa, żeby z nim porozmawiać i dowiedzieć się, o co chodzi — podsumowała Aleksandra Domańska.