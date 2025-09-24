times-dark
Mieszkanie Aleksandry Adamskiej wygląda jak ze starych filmów. Meble z PRL-u i dziwne bibeloty!

Aleksandra Adamska Domy Gwiazd
/ 24.09.2025 /
EmEl
Aleksandra Adamska, fot. Instagram.

Tak wygląda mieszkanie Aleksandry Adamskiej 

Aleksandra Adamska chętnie chwali się w mediach społecznościowych swoim oryginalnym mieszkaniem.

Aktorka znana z serialu „Skazana” urządziła wnętrze w stylu PRL-u. Rządzą wyraziste kolory i vintage dodatki.

Aleksandra Adamska, fot. Instagram.

Tak wygląda mieszkanie Aleksandry Adamskiej 

Uwagę zwracają również liczne rośliny, które aktorka ma w swoim mieszkaniu. 

Aleksandra Adamska, fot. Instagram.

Tak wygląda mieszkanie Aleksandry Adamskiej 

Aleksandra Adamska, jak sama podkreśliła w jednym z wywiadów, uwielbia rzeczy z drugiej ręki.

Chętnie szuka mebli i dodatków na targach staroci. Kocha rzeczy z duszą.

Aleksandra Adamska, fot. Instagram.

Tak wygląda mieszkanie Aleksandry Adamskiej 

Aleksandra Adamska przywiązuje sporą wagę do bibelotów. Uwielbia urocze figurki z lat 60. oraz stylowe dodatki. 

Nie wydaje na nich fortuny, bo większość rzeczy znajduje w sklepach online.

Aleksandra Adamska, fot. Instagram.

Tak wygląda mieszkanie Aleksandry Adamskiej 

Dla aktorki ważne jest to, żeby w jej mieszkaniu było przytulnie i kolorowo. 

Nic więc dziwnego, że nie brakuje w nim etno koców, czy też kolorowych obrazków.

Aleksandra Adamska, fot. Instagram.

Tak wygląda mieszkanie Aleksandry Adamskiej 

Aleksandra Adamska ma podobne podejście nie tylko, jeżeli chodzi o wystrój wnętrz, ale i modę. 

Na co dzień aktorka uwielbia nosić ubrania z lumpeksów i szuka perełek na platformach z odzieżą używaną.

Aleksandra Adamska, fot. Instagram.

Tak wygląda mieszkanie Aleksandry Adamskiej 

Aleksandra Adamska ma także słabość do ciekawych, aksamitnych abażurów, których jest pełno w jej mieszkaniu.

Tego typu dodatki dodają wnętrzu buduarowego charakteru.

Aleksandra Adamska, fot. Instagram.

Tak wygląda mieszkanie Aleksandry Adamskiej 

Artystka nie boi się też wyrazistych kolorów ścin we wnętrzach.

Ma świetne wyczucie barw, więc idealnie koniakowy brąz zestawiła z kontrastowym niebieskim kolorem.

Aleksandra Adamska, fot. Instagram.

Tak wygląda mieszkanie Aleksandry Adamskiej 

Co myślicie o mieszkaniu w stylu rodem z PRL-u Aleksandry Adamskiej?

Anonim | 24 września 2025 Odpowiedz

To

To nowa czuwa z burdelu. Adgryes oryginalne sze podać

