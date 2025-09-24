Mieszkanie Aleksandry Adamskiej wygląda jak ze starych filmów. Meble z PRL-u i dziwne bibeloty!
Zobacz zaskakujące zdjęcia!
Aleksandra Adamska chętnie chwali się w mediach społecznościowych swoim oryginalnym mieszkaniem.
Aktorka znana z serialu „Skazana” urządziła wnętrze w stylu PRL-u. Rządzą wyraziste kolory i vintage dodatki.
Uwagę zwracają również liczne rośliny, które aktorka ma w swoim mieszkaniu.
Aleksandra Adamska, jak sama podkreśliła w jednym z wywiadów, uwielbia rzeczy z drugiej ręki.
Chętnie szuka mebli i dodatków na targach staroci. Kocha rzeczy z duszą.
Aleksandra Adamska przywiązuje sporą wagę do bibelotów. Uwielbia urocze figurki z lat 60. oraz stylowe dodatki.
Nie wydaje na nich fortuny, bo większość rzeczy znajduje w sklepach online.
Dla aktorki ważne jest to, żeby w jej mieszkaniu było przytulnie i kolorowo.
Nic więc dziwnego, że nie brakuje w nim etno koców, czy też kolorowych obrazków.
Aleksandra Adamska ma podobne podejście nie tylko, jeżeli chodzi o wystrój wnętrz, ale i modę.
Na co dzień aktorka uwielbia nosić ubrania z lumpeksów i szuka perełek na platformach z odzieżą używaną.
Aleksandra Adamska ma także słabość do ciekawych, aksamitnych abażurów, których jest pełno w jej mieszkaniu.
Tego typu dodatki dodają wnętrzu buduarowego charakteru.
Artystka nie boi się też wyrazistych kolorów ścin we wnętrzach.
Ma świetne wyczucie barw, więc idealnie koniakowy brąz zestawiła z kontrastowym niebieskim kolorem.
Co myślicie o mieszkaniu w stylu rodem z PRL-u Aleksandry Adamskiej?
