Joanna Koroniewska rzadko wypowiada się na tematy związane z jej życiem prywatnym. Wiadomo o niej jedynie tyle, że przyszła na świat 27 maja 1978 roku w Toruniu i to tam się wychowywała. Niestety, ale jej ojciec opuścił rodzinę, gdy ta miała zaledwie dwa lata. Wychowywana była tylko przez mamę i ma również przyrodniego brata — Jacka, który jest synem ze strony ojca z poprzedniego związku. W ostatnim wywiadzie z TVN-em Koroniewska uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, jak wyglądało jej dzieciństwo. Nie było kolorowo…

Aktorka w rozmowie z reporterką TVN-u zdradziła, że nigdy nie wyobrażała sobie, że razem z Maciejem Dowborem stworzy wielką rodzinę i będą wspólnie wychowywać dwie córki: Janinę i Helenę. Joanna Koroniewska uważa, że jest to jej największy życiowy sukces:

W najśmielszych snach nie myślałam, że to wszystko, co przeżyję w swoim życiu, o czym bardzo często publicznie nie mówię, a to, co drodzy państwo czytacie, to nie jest w ogóle prawdą. Więc bardzo często jest tak, że ja naprawdę nie wyobrażałam sobie, bo jestem dziewczyną z rozbitej rodziny, nigdy nie wychowywałam się z ojcem, mieszkałam sama z mamą i nie miałam rodzeństwa, i nie wyobrażałam sobie, że będę umiała stworzyć rodzinę, z kimkolwiek tę rodzinę stworzyć, więc mogę powiedzieć śmiało, że z Maćkiem jesteśmy totalnymi szczęściarzami razem, że gdzieś tam nam się to udaje — podsumowała Joanna Koroniewska.