Amber Heard to amerykańska aktorka telewizyjna i filmowa. Grała w takich produkcjach jak „Magic Mike XXL”, „Liga Sprawiedliwości”, „Aquaman” czy „Zabójcze umysły”. Jednak największą sławę zyskała podczas medialnego procesu rozwodowego z jednym z najpopularniejszych aktorów, czyli swoim ex mężem Johnnym Deppem.

Po wielu latach małżeństwa ich drogi się rozeszły, a proces na sali sądowej przeniósł się do prasy i mediów społecznościowych na całym świecie. Aktorka oskarżała swojego ex męża o przemoc domową, a przede wszystkim o przemoc fizyczną. Zgodnie z decyzją ławy przysięgłych, aktorce zasądzono 15 mln dolarów odszkodowania za zniesławienie Johnnego Deppa, które miała mu wypłacić. On również został uznany za winnego, jednak w jego przypadku kara wynosiła 2 mln dolarów na rzecz Amber. Aktorka ostatecznie wypłaciła 10,35 mln dolarów byłemu mężowi i zdecydowała się na zmiany i przeprowadzkę do Hiszpanii.

Przez długi czas aktorka nie pojawiała się w nowych produkcjach i nie skupiała na sobie zbyt wiele uwagi mediów. W grudniu 2024 roku poinformowała o tym, że spodziewa się dziecka. Dzisiaj 11 maja 2025 roku zaskoczyła fanów informacją, że została drugi raz mamą, tym razem bliźniaków. Córeczkę nazwała Agnes, a synka Ocean.

Informacją o narodzinach bliźniaków podzieliła się na Instagramie i wyznała, że jest to dla niej wyjątkowy Dzień Matki. Przypominamy, że aktorka jest już mamą córeczki, Oonagh Paige, która przyszła na świat w 2021 roku. Pierwsza pociecha aktorki przyszła na świat za pomocą surogatki.

Dzień Matki 2025 roku będzie dla mnie niezapomniany. W tym roku z ogromną radością świętuję dopełnienie rodziny, o której marzyłam i którą budowałam przez lata. Dziś oficjalnie dzielę się wiadomością, że dołączyły do nas bliźnięta – moja córeczka Agnes i synek Ocean, którzy całkowicie wypełniają moje ręce (i serce) – rozpoczęła publikację aktorka.

Napisała także o drodze, którą przeszła, by po raz drugi zostać mamą.

Kiedy cztery lata temu urodziła się moja pierwsza córeczka Oonagh, mój świat zmienił się na zawsze. Myślałam, że nie da się już odczuwać większej radości. A jednak teraz czuję ją potrójnie! Zostanie mamą, samodzielnie i na własnych warunkach, mimo moich problemów z płodnością, było najbardziej pokornym i poruszającym doświadczeniem mojego życia. Jestem niezmiernie wdzięczna, że mogłam podjąć tę decyzję w sposób odpowiedzialny i świadomy – pisała fanom na Instagramie.

Na koniec złożyła także życzenia wszystkim mamom i okazała im wiele słów wsparcia.