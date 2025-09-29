Aneta Zając od miesięcy zachwyca nową sylwetką, ale teraz postanowiła zdradzić, co naprawdę kryło się za jej spektakularną metamorfozą. Aktorka przyznała, że decyzja o zmianie nie była podyktowana wyłącznie wyglądem. „Byłam przykryta tym wszystkim, przeciążona i źle się czułam” – wyznała w najnowszym wywiadzie

Aneta Zając od lat cieszy się sympatią widzów „Pierwszej miłości”, jednak w ostatnich miesiącach uwagę mediów przyciągnęła przede wszystkim jej ogromna metamorfoza. Aktorka schudła kilkanaście kilogramów, co od razu wywołało falę zachwytów i spekulacji w mediach społecznościowych.

Choć internauci zasypywali ją pytaniami o dietę czy treningi, Zając przez długi czas nie zdradzała szczegółów. Dopiero teraz wyjawiła, że jej przemiana miała głębsze podłoże.

Zdecydowałam się na metamorfozę, żeby odzyskać zdrowie, radość z życia i siebie. Byłam przykryta tym wszystkim, przeciążona i źle się czułam – powiedziała w rozmowie z Pomponikiem.

Gwiazda podkreśliła, że nie interesują jej konkretne liczby na wadze, a jedynie zdrowie i dobre samopoczucie.

To tak naprawdę nie jest ważne. Ja zwracam uwagę, żeby być w prawidłowym BMI i na tym się koncentruję – zaznaczyła.

Co ciekawe, Zając zdecydowanie odcina się od modnych diet i szybkich rozwiązań. Jej zdaniem to droga donikąd.

Korzystanie z kolejnej modnej diety może jeszcze bardziej pogorszyć sprawę – wyjaśniła.

Aktorka przyznała też, że cała przemiana była dla niej nie tylko procesem fizycznym, ale również wewnętrzną podróżą. Odzyskanie balansu i spokoju okazało się kluczem do nowej energii.

Dziś Aneta Zając nie tylko cieszy się smuklejszą sylwetką, ale przede wszystkim, jak sama podkreśla, odzyskała siebie.