Aneta Zając od kilkunastu miesięcy inspiruje swoich fanów spektakularną metamorfozą. W marcu aktorka ogłosiła, że diametralnie zmienia swój styl. Na Instagramie pokazała zdjęcie w spodniach, które jeszcze kilka miesięcy temu były na nią idealne. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Spodnie są na nią zdecydowanie za duże.

„Trafiłam na spodnie, które na początku roku były dopasowane… Nie pozbywam się ich – zostają na pamiątkę” – napisała w poście.

Metamorfoza Anety Zając

Gwiazda serialu „Pierwsza Miłość” wielokrotnie podkreśla, że przemiana jaką obecnie przechodzi, to nie efekt środków, a odpowiednia diagnoza lekarska i zmiana stylu. Aneta obecnie regularnie uprawia sport, a także świadomie dba o swoje zdrowie. W rozmowie z dziennikarką Magdą Mołek zdradziła, że przełomem okazała się decyzja, w której zwróciła się z pomocą.

A do tej pory nie lubiłam o nią prosić. Dopiero gdy zrobiłam profesjonalnie badania, zgłosiłam się do lekarza, okazało się to, co się okazało – wyznała w rozmowie.

Aneta Zając nie zdradziła szczegółów diagnozy, to zaznaczyła, że nie chce, by ktoś inspirował się jej wynikami. Jedynie co może polecić to konsultacje z lekarzami i regularne badania.

Chciałabym to zachować dla siebie. Nie chcę, by ktoś inspirował się moimi wynikami i moim sposobem leczenia. To jest wrażliwy temat – podsumowała krótko i na temat.

Aneta Zając odniosła się też do krążących w sieci dezinformacji na jej temat, a przede wszystkim reklam, które wykorzystują jej wizerunek bez jej zgody.

Ostatnio dostaję sygnały, że w internecie pojawiają się fałszywe publikacje sugerujące, że polecam jakieś specyfiki ‚na odchudzanie’. To nieprawda. Jeśli gdzieś traficie na coś takiego, będę wdzięczna za zgłoszenie – przekazała aktorka.

