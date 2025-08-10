Anna Lewandowska o życiu w Barcelonie. Najbardziej tęskni za…
"Ja nawet się w tym roku zastanawiałam czy w ogóle rozstawiać choinkę".
Anna Lewandowska i Robert Lewandowski od dwóch lat żyją w Barcelonie i wygląda na to, że jeszcze długo w stolicy Katalonii sobie pomieszkają. Żona piłkarza właśnie otworzył studio sportowe w Barcelonie o nazwie „Edan”.
Anna Lewandowska o życiu w Barcelonie
Z tej okazji do Barcelony poleciała Agnieszka Hyży z programu „Halo tu Polsat”, aby porozmawiać z Lewandowską o codziennym życiu w Hiszpanii. Przyznała, że słońce przez cały rok sprzyja wielu aspektom życia:
To jest chyba najczęstsze pytanie, jakie nam się zadaje od dwóch lat. Ja myślę, że ogólnie my, Polacy, lubimy Hiszpanię i słońce, lubimy ciepłe kraje, więc to nie jest nic dziwnego – zapewniła. Wiem, że w Polsce jest teraz zima i śnieg, ja w przyszłym tygodniu lecę do Polski, także się przygotowuję, ale za śniegiem też tęsknię – podkreśliła Ania.
Następnie przyznała ze smutkiem, że w Barcelonie nie czuć świąt i chyba nie będzie nawet ubierać choinki:
Za tym tęsknimy bardzo ponieważ tu nie czuć tych świąt. Ja nawet się w tym roku zastanawiałam czy w ogóle rozstawiać choinkę bo tu nie czuć tych świat. W takich miejscach jednak trudniej bez tego śniegu. Zdecydowaliśmy, że w tym roku troszkę dłużej będziemy w Polsce, żeby pobyć z rodziną i poczuć ten klimat. Tego tu brakuje – podsumowała Lewandowska.
Następnie Agnieszka Hyży zapytała, jakie jedzenie posiłki w Hiszpanii. Okazuje się, że posiłki przygotowywane na bazie acai (jagody pochodzące w Brazylii).
Zdradziła też, że bardzo lubią spędzać czas na plaży: „Moje córki robią tutaj swoje wyzwania […], robią różne wygibasy, szczególnie Klara”.
