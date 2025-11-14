Anna Mucha zyskała szeroką popularność za sprawą serialu „M jak Miłość”. Aktorka od lat jest przez widzów lubiana za charyzmatyczną osobowość i ostry język. Oprócz działalności aktorskiej i producenckiej prężnie działa też na Instagramie, gdzie obserwuje ją aż 1 milion obserwatorów. Ostatnio zaskoczyła swoich fanów ognistym zdjęciem. Ależ w komentarzach zawrzało!

Anna Mucha rozpaliła fanów do czerwoności. Wrzuciła do sieci odważny kadr

Anna Mucha udostępniła 14 listopada czarno-białe zdjęcie na Instagramie. Uwagę fanów zwróciła odważna sukienka aktorki z głębokim dekoltem oraz futerko w cętki. Zmysłowa poza również nie umknęła uwadze obserwatorów. Aktorka podpisała zdjęcie wymownymi słowami:

To, że mnie tu nie ma, oznacza tylko jedno — dzieje się!!! Dzieje się — podsumowała Anna Mucha w poście na Instagramie.

