Anna Mucha wrzuciła odważne zdjęcie i się zaczęło… W komentarzach aż paruje!
Anna Mucha zyskała szeroką popularność za sprawą serialu „M jak Miłość”. Aktorka od lat jest przez widzów lubiana za charyzmatyczną osobowość i ostry język. Oprócz działalności aktorskiej i producenckiej prężnie działa też na Instagramie, gdzie obserwuje ją aż 1 milion obserwatorów. Ostatnio zaskoczyła swoich fanów ognistym zdjęciem. Ależ w komentarzach zawrzało!
Anna Mucha rozpaliła fanów do czerwoności. Wrzuciła do sieci odważny kadr
Anna Mucha udostępniła 14 listopada czarno-białe zdjęcie na Instagramie. Uwagę fanów zwróciła odważna sukienka aktorki z głębokim dekoltem oraz futerko w cętki. Zmysłowa poza również nie umknęła uwadze obserwatorów. Aktorka podpisała zdjęcie wymownymi słowami:
To, że mnie tu nie ma, oznacza tylko jedno — dzieje się!!! Dzieje się — podsumowała Anna Mucha w poście na Instagramie.
Fani zasypali Annę Muchę licznymi komplementami. Ale jej zaczęli słodzić!
Anna Mucha pod zdjęciem mogła liczyć na wsparcie fanów. Internauci w komentarzach wspominali o zmysłowej sylwetce aktorki. Zwrócili także uwagę na jej stylizację oraz sensualną pozę, która bardzo im się spodobała:
- No ale laseczka z ciebie Aniu. Bosko wyglądasz,
- Widzimy się za chwilę na „Przygodzie z ogrodnikiem”,
- Bosko wyglądasz Aniu. Naprawdę świetnie się wystroiłaś,
- Co klasa to klasa powiedział nauczyciel — pisali internauci.
Anna Mucha nie jest fanką diet. Zdradziła, jak wygląda jej jadłospis
Anna Mucha zdradziła w jednym z wywiadów, że nie stosuje żadnych restrykcyjnych diet. Aktorka kocha masło oraz gluten. Uważa, że życie jest krótkie i ludzie nie powinni się ograniczać w kwestii jedzenia. Sama bardzo zabawnie podsumowała swoją sylwetkę:
Powiększyłam ostatnio swoją powierzchnię erotyczną, jest mnie cudownie więcej do kochania. Wolę umrzeć najedzona — powiedziała Anna Mucha w rozmowie z Jastrząb Post.