Marta Nawrocka nie ma zamiaru być tylko ozdobą męża. Ma ambitny plan!
Marta Nawrocka pełni funkcję Pierwszej Damy RP od 6 sierpnia 2025 roku. Jej wizerunek publiczny jest często komentowany przez ekspertów. Jedni chwalą żonę prezydenta za elegancję i trafne stylizacje. Inni mówią, że jej modowe wybory są zbyt bezpieczne. Nie da się jednak ukryć, że Pierwsza Dama RP wzbudza w ludziach emocje. Ostatnio udzieliła szczerego wywiadu, w którym zdradziła, jakie ma plany. Okazuje się, że Marta Nawrocka nie chce być tylko żoną u boku Prezydenta RP.
Marta Nawrocka nie chce być milczącą Pierwszą Damą. Ma ambitny plan!
Marta Nawrocka w pierwszym dużym telewizyjnym wywiadzie pokazała zupełnie nowe oblicze. W stacji wPolsce24 ogłosiła powstanie swojej fundacji pod nazwą „Fundacja Blisko Ludzkich Spraw”, która, jak zapewnia, ma mieć wyłącznie społeczny i w pełni apolityczny charakter.
Chcę w najbliższych dniach otworzyć fundację. […] To będzie działalność typowo społeczna, apolityczna, odłączona od polityki. Samo dobro, które będzie z tego płynęło — zdradziła Pierwsza Dama RP w rozmowie.
Nowa misja Marty Nawrockiej. Wiele osób będzie zaskoczonych jej planem
Marta Nawrocka zdradziła, że chce skupić się na działaniach skierowanych do osób najbardziej potrzebujących. Wśród kluczowych celów fundacji znajdziemy:
-
walkę z internetowym hejtem oraz wsparcie dla osób, które padają jego ofiarą,
-
pomoc rodzinom osób z niepełnosprawnościami,
-
wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości,
-
start programu „Oddech dla bohaterek”. Będą to zajęcia terapeutyczne dla mam dzieci z niepełnosprawnościami wraz z opieką dla podopiecznych.
Marta Nawrocka zachwala swojego męża. Tak mówi o Karolu Nawrockim
Marta Nawrocka w wywiadzie dla telewizji w Polsce24 zdradziła również, co myśli o działaniach swojego męża — Prezydenta RP. Pierwsza Dama nie szczędziła mu pochwał i powołała się na wyniki sondaży, które jej zdaniem jasno wskazują zadowolenie Polaków wyborem Karola Nawrockiego na prezydenta:
Ja myślę, że tą siłą jest jego autentyczność i dzięki temu wygrał wybory – oceniła. – Wszystkie badania na to wskazują, że po 100 dniach prezydentury mój mąż jest numerem jeden na polskiej scenie politycznej. Myślę, że zasłużył na to swoją ciężką pracą — dodała Marta Nawrocka.
Państwo Dziennikarze. Trzymajcie rękę na pulsie. Oby kawalerka P. Jerzego nie trafiła z jednej fundacji do drugiej.