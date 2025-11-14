Marta Nawrocka pełni funkcję Pierwszej Damy RP od 6 sierpnia 2025 roku. Jej wizerunek publiczny jest często komentowany przez ekspertów. Jedni chwalą żonę prezydenta za elegancję i trafne stylizacje. Inni mówią, że jej modowe wybory są zbyt bezpieczne. Nie da się jednak ukryć, że Pierwsza Dama RP wzbudza w ludziach emocje. Ostatnio udzieliła szczerego wywiadu, w którym zdradziła, jakie ma plany. Okazuje się, że Marta Nawrocka nie chce być tylko żoną u boku Prezydenta RP.

Marta Nawrocka nie chce być milczącą Pierwszą Damą. Ma ambitny plan!

Marta Nawrocka w pierwszym dużym telewizyjnym wywiadzie pokazała zupełnie nowe oblicze. W stacji wPolsce24 ogłosiła powstanie swojej fundacji pod nazwą „Fundacja Blisko Ludzkich Spraw”, która, jak zapewnia, ma mieć wyłącznie społeczny i w pełni apolityczny charakter.

Chcę w najbliższych dniach otworzyć fundację. […] To będzie działalność typowo społeczna, apolityczna, odłączona od polityki. Samo dobro, które będzie z tego płynęło — zdradziła Pierwsza Dama RP w rozmowie.

