Marta Nawrocka jest żoną Prezydenta RP, Karola Nawrockiego i pełni funkcję Pierwszej Damy od 6 sierpnia 2025 roku. Żona prezydenta niedawno udzieliła długiego telewizyjnego wywiadu, w którym poruszyła ważne tematy. Zdradziła w trakcie rozmowy, że czas kampanii prezydenckiej był bardzo trudny pod względem jej bliskich i znajomych. Przykre, co spotkało Pierwszą Damę RP. Padły szczere słowa.

Marta Nawrocka szczerze o kryzysie. Nagle wspomniała o bliskich

Marta Nawrocka rozliczyła się z przeszłością w nowym wywiadzie. Pierwsza Dama w rozmowie z telewizją w Polsce24 opowiedziała o tym, co ją spotkało w trakcie kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego. Okazuje się, że wiele osób zerwało z nią kontakt:

Moment takiego kryzysu przyszedł po 1 czerwca, bo nie wszyscy znajomi wiedzieli do końca, jak mają się zachować — podkreśliła Marta Nawrocka.

Następnie przyznała, że „ucichły telefony”, ale z czasem wszystko się unormowało i teraz spotyka się ze znajomymi i w Warszawie, i w Gdańsku.

