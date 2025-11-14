Kryzys u Marty Nawrockiej. Publicznie wyżaliła się, co zafundowali jej bliscy
Marta Nawrocka jest żoną Prezydenta RP, Karola Nawrockiego i pełni funkcję Pierwszej Damy od 6 sierpnia 2025 roku. Żona prezydenta niedawno udzieliła długiego telewizyjnego wywiadu, w którym poruszyła ważne tematy. Zdradziła w trakcie rozmowy, że czas kampanii prezydenckiej był bardzo trudny pod względem jej bliskich i znajomych. Przykre, co spotkało Pierwszą Damę RP. Padły szczere słowa.
Marta Nawrocka szczerze o kryzysie. Nagle wspomniała o bliskich
Marta Nawrocka rozliczyła się z przeszłością w nowym wywiadzie. Pierwsza Dama w rozmowie z telewizją w Polsce24 opowiedziała o tym, co ją spotkało w trakcie kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego. Okazuje się, że wiele osób zerwało z nią kontakt:
Moment takiego kryzysu przyszedł po 1 czerwca, bo nie wszyscy znajomi wiedzieli do końca, jak mają się zachować — podkreśliła Marta Nawrocka.
Następnie przyznała, że „ucichły telefony”, ale z czasem wszystko się unormowało i teraz spotyka się ze znajomymi i w Warszawie, i w Gdańsku.
Tak pracownicy zwracają się do Marty Nawrockiej. Będziecie mocno zaskoczeni
Później redaktor dopytywał Martę Nawrocką o to, jak zwracają się do niej nowi współpracownicy. Co ciekawe, Pierwsza Dama wskazała, że zwykle mówią do niej „pani prezydentowo”:
Nie do końca mi to pasuje. Bardziej wolę, jak się zwracają do mnie pani Marto — mówiła.
Wyjaśniła też, że pierwsze określenie jest dla niej „za bardzo wyniosłe”: „Nieswojo się czuję, jeżeli tak do mnie mówią” – dodała Marta Nawrocka.
Jak Marta i Karol Nawroccy łączą życie rodzinne z zawodowym. Szczerze o wychowaniu dzieci
Później Marta Nawrocka poruszyła także wątek rodzicielstwa i wychowania dzieci. Okazuje się, że bardzo dba z mężem o to, aby pociechy nie odczuwały brak rodziców w domu. Starają się pamiętać o wszystkich obowiązkach rodzicielskich i poświęcają bardzo dużo czasu w szczególności małej Kasi Nawrockiej:
Musimy im pokazać, że mimo stanowisk, jakie zajmujemy, jesteśmy cały czas ich rodzicami i poświęcać im czas tak jak dotychczas, żeby one na tym nie ucierpiały — powiedziała.
Później dodała, że jedyne, co się zmieniło po objęciu urzędu prezydenta przez jej męża, Karola Nawrockiego, to fakt, że chodzą później spać — wszystko z powodu licznych obowiązków służbowych.