Na tapet powróciła sprawa Pauliny Smaszcz i Anny Muchy. Sąd wydał wyrok w sprawie obu pań, z którego wynika, że „Kobieta petarda” będzie musiała zapłacić karę finansową.

Przypominamy, że Anna Mucha w 2023 roku pozwała Paulinę o naruszenie ochrony danych osobowych po tym, jak pokazała na swoim InstaStory świadków zeznających po stronie Katarzyny Cichopek. Tym sposobem wszyscy mogli dowiedzieć się, gdzie mieszka aktorka.

Teraz jak podaje portal Party, Paulina Smaszcz przegrała, a co za tym idzie, musi zapłacić karą finansową od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tak wygraną sprawę skwitowała Anna Mucha:

Oczywiście Smaszcz nie mogła zostawić tego bez komentarza. Oświadczyła, że słowa aktorki są nieprawdzie i pomawiające. Przy okazji opublikowała pismo od swojego prawnika, który zapewnia, że jego klientka nigdy nie była skazana.

W sprawie kłamliwych wypowiedzi pani Anny Muchy oraz dzisiejszych kłamliwych , niesprawdzonych, pomawiających mnie publikacji na łamach portali plotkarskich. Proszę nie wierzcie w kłamstwa i oszczerstwa. One są wyłącznie po to, by uruchomić wasze emocje i klikalność, dzięki której portale istnieją i zarabiają. Pani Anna Mucha może spodziewać się pozwu i do zobaczenia w Sądzie – zaczęła Petarda.