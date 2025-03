Anna Mucha dała się poznać szerokiej publiczności za sprawą roli w serialu „M jak Miłość”. Oprócz tego często też występuje na deskach teatralnych. Ostatnio aktorka gościła na kanapie „Dzień dobry TVN”, gdzie opowiedziała o stroju, w jakim powinno się pojawiać w teatrze. Zdaniem gwiazdy ubrania nie mają znaczenia, a ważniejsza jest sama obecność widzów. Inne zdanie w tej sprawie ma Marta Żmuda Trzebiatowska. Anna Mucha skrytykowała aktorkę, wbijając jej delikatnie szpilę.

Aktorka przyszła do programu śniadaniowego w koszulce z wymownym napisem: „Teatr czy ciuch”. Co ciekawe, słowo ciuch zostało przekreślone, co oznacza, że dla Anny Muchy kwestia ubioru do teatru nie jest istotna. Liczy się dla niej sama obecność:

Słuchajcie, tak długo, jak będziemy się zastanawiać na hasło „idziemy do teatru” co ja mam na siebie włożyć, że ja nie mam odpowiednich ciuchów, a nie na co idziemy, jakie to będzie przeżycie, kogo zobaczymy, to znaczy, że nie jest z nami dobrze. Przemysł tekstylny jest największym na świecie i jest największym szkodnikiem dla tej planety. I bździągwa pisze mi, że ja mam jeszcze kupić dodatkową sukieneczkę albo bluzeczkę, bo inaczej nie wypada — podsumowała Anna Mucha.

