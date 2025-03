Paulina Smaszcz to polska dziennikarka, trenerka rozwoju osobistego oraz autorka wielu książek. Od lat aktywnie działa w mediach społecznościowych i ma swoje wierne grono fanek. Swoją popularność zdobyła dzięki dzieleniu się swoim doświadczeniem życiowym i zawodowym z internautami, których inspiruje do wielkich zmian prywatnych i zawodowych.

Paulina Smaszcz ostro o relacji z Maciejem Kurzajewskim

Rozstanie Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego, to jedna z najszerzej komentowanych spraw w show-biznesie. Paulina Smaszcz nie szczędziła wbijania szpileczek w publicznej strefie swojemu ex partnerowi. Doszło do tego, że Maciej Kurzajewski, który obecnie tworzy szczęśliwy związek z aktorką i prezenterką Kasią Cichopek, postanowił podjąć walkę o swoje dobre imię. Zarówno Maciej, jak i Kasia złożyli osobne sprawy przeciwko Paulinie, argumentując, że jedynie sąd może uciszyć jej nieprzychylne wypowiedzi pod ich adresem.

Paulina Smaszcz znów wywołała burzę wśród internautów. „Powinna się z tym życiowym syfem uporać”

Choć Paulina Smaszcz na chwilę postanowiła zapomnieć o ex partnerze, przy okazji udziału w „Królowej Przetrwania” ponownie rozpoczęła temat byłego małżeństwa. Teraz pojawiła się u Żurnalisty, gdzie również nie omieszkała opowiedzieć o całym przebiegu życia prywatnego zarówno swojego, jak i z Maciejem Kurzajewskim.

Paulina Smaszcz opuściła „Królowe przetrwania”. Nie uwierzycie, co ją wyprowadziło z równowagi

Na początku, gdy tylko rozpoczęła temat związku z dziennikarzem mówiła o nim bardzo przychylne rzeczy, co mogło zdziwić wielu słuchaczy podcastu.

To był pierwszy mężczyzna, o którym pomyślałam, że moglibyśmy mieć razem rodzinę, o której bardzo marzę. Był ciepły, uśmiechnięty, troskliwy. Z fajną, katolicką, bardzo konserwatywną rodziną, ale jednocześnie bardzo wspierającą. Wiedziałam, że z nim to życie będzie dobre – mówiła Smaszcz.

Smaszcz twierdziła, że Kurzajewski i jej syn śmiali się z niej podczas choroby. Dziennikarz odpowiedział!

Nie trzeba było długo czekać, by ex małżonka Kurzajewskiego rozpoczęła opowiadać o tych negatywnych stronach życia z dziennikarzem.

W pewnym momencie zaczęło się źle dziać. Dokładnie znam te momenty. […] Nigdy nie miałam niespodzianki urodzinowej, nie obchodziliśmy Dnia Matki. Jak pytałam, czy mogę zrobić urodziny w domu, to słyszałam: „Nie, bo nie lubię gości”. W pewnym momencie zaczęłam odczuwać, że wszystko w tym domu jest jego, a mój jest kot i pies, dla mnie to było nie do zaakceptowania. Oprócz tego ja cały czas chcę się rozwijać i doktorat też nie był do zaakceptowania, bo nie byłoby mnie w soboty i niedziele w domu – wyznała dziennikarka.

Paulina Smaszcz o poszukiwaniu nowego partnera: „Łatwo jest mieć kogoś do s*ksu” (WIDEO)

Kontynuując swoją wypowiedz wspomniała również o podziale obowiązków w domu, który jej nie odpowiadał. Paulina Smaszcz jasno wyraziła, że ze względu na pracę Macieja Kurzajewskiego ona musiała zajmować się domem i całą rodziną, co bardzo wpłynęło na jej stan zdrowia.