Ralph Kamiński to jeden z najpopularniejszych piosenkarzy i artystów na polskim rynku muzycznym. Ostatnio miał on ostatnio okazję uczestniczyć w swojej audycji “Serce Spokojne”. Kamiński w ramach promocji opublikował na swoich social mediach informację o audycji, do której dołączył prześmiewcze zdjęcie z kolegą, gdzie byli ubrani w szaty liturgiczne. Niestety, choć zamysł był inny, zdjęcie wywołało istny armagedon.

Jak się okazuje, kontrowersyjne zdjęcie skomentowała nawet sama Anna Popek, w rozmowie z portalem „Blask Online”. Dziennikarka i prezenterka odniosła się do bezwstydnej fotografii Kamińskiego, sądząc, że tylko tak potrafi zwrócić na siebie uwagę.

Jeżeli ktoś za wszelką cenę zwraca uwagę wizerunkiem, to najwyraźniej czym innym nie potrafi. A że konotacje związane z Kościołem budzą emocje zwłaszcza przed świętami, to używa tej konwencji. Żenujące – powiedziała Anna Popek.

To jednak nie koniec. Pod opublikowaną fotografią promującą audycję artysty pojawiła się cała masa negatywnych komentarzy i rozczarowanych fanów, którzy nie spodziewali się czegoś takiego ze strony muzyka.

„Zdjęcie skandaliczne. A wydawało się, że nie musisz uciekać się do takich zagrywek…”

„W Wielkim tygodniu taka Profanacja szat liturgicznych i naśmiewanie się z Kościoła. Nie podoba mi się to. Panie Rafale stracił Pan dużo w moich oczach.”

„Przegięcie”

„No ej, jest to nie na miejscu, a tak Pana lubię”

„A myślałam, że prawdziwy i ambitny artysta i nie musi się podrasowywać”.

Ralph Kamiński chyba nie spodziewał się, że wywoła taki skandal i burzę w komentarzach po zamieszczonej fotografii. Artysta szybko zdał sobie sprawę z powagi sytuacji i zaczął się tłumaczyć na swoich social mediach.