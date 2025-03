Ralph Kamiński jest piosenkarzem, kompozytorem i autorem tekstów piosenek oraz dziennikarzem Radia 357. Fani pokochali go za utwory, takie jak: „Bal u Rafała”, „Kosmiczne energie”, czy „Przypływy”. Niestety, ale w ostatnim czasie zmierzył się z ogromną falą hejtu, który spotkał go na TikToku. Artysta przeczytał mnóstwo komentarzy, w których internauci pomylili jego tożsamość z… przestępcą. Muzyk w związku z tym wydał w tej sprawie oświadczenie.

Wokalista zobaczył na TikToku swój filmik z radia, na którym opowiadał o kulisach swojej audycji w Radiu 357. To, co przeczytał w komentarzach, doprowadziło go do szału. Okazuje się, że użytkownicy TikToka pomylili go z jakimś patoinfluencerem, który także posługuje się imieniem — Ralph:

Ej, słuchajcie. Wchodzę sobie na TikToka, zjadłem chipsy, wchodzę zobaczyć, co tam. Mój nudny filmik z wczorajszego radia ma 100 tysięcy wyświetleń, a w komentarzach: „kto od wyroku?”. Dzbany, bo już inaczej was nie nazwę. Dzbany, nauczcie się w końcu czytać ze zrozumieniem, sprawdzać informacje, nie oceniać ludzi po nagłówkach, które piszą w internecie, po klikbajtach. Nie ja mam debile wyrok! Tylko inny Ralph. Ralphów jest jak grzybów po deszczu — podsumował wokalista.

