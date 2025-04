Jeśli jesteś miłośnikiem produktów Apple to bez wątpienia zainteresuje Cię ten model inteligentnego zegarka. Z każdym kolejnym urządzeniem liczymy na przeróżne usprawnienia, udogodnienia i miłe niespodzianki. Pojawia się jednak pytanie odnośnie tego, na co może liczyć użytkownik Apple Watch Ultra 2. Z tego artykułu dowiesz się, jaka jest specyfikacja techniczna smartwatcha oraz przede wszystkim tego – czy warto go kupić.

Czym charakteryzuje się Apple Watch Ultra 2? Poznaj go bliżej

Apple Watch Ultra 2 jest sportowym, inteligentnym zegarkiem, którego koperta została wykonana z tytanu. Do produkcji ekranu posłużono się szkłem szafirowym. Wizualnie jest bardzo zbliżony do swojego poprzednika.

Możesz jednak liczyć na większą funkcjonalność i wytrzymałość potwierdzoną certyfikatem MIL‑STD 810H. Apple Watch Ultra 2 jest wodoodporny do 100 m i może być wykorzystywany do nurkowania rekreacyjnego na głębokości do 40 m zgodnie z normą EN13319.

Co warto wiedzieć o produkcie Apple Watch Ultra 2?

Apple Watch Ultra 2 został wyposażony w wyświetlacz Retina OLED o wysokiej jasności, której szczytowa wartość sięga aż trzech tysięcy nitów. Dzięki temu nawet w bardzo słoneczny dzień odczytanie informacji na wyświetlaczu nie sprawi żadnych trudności.

W trybie nocnym dodatkowym udogodnieniem jest czerwone podświetlenie danych na tarczy, które zmniejsza zmęczenie oczu. Zegarek wyróżnia się również niezwykle szybkim i precyzyjnym reagowaniem na dotyk oraz precyzyjnym lokalizowaniem sparowanego smartfona. Jego wydajność zapewnia nowoczesny układ SiP S9.

Monitoruj swoje zdrowie z nowoczesnym Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 jest wspierany przez najnowszy system operacyjny watchOS 11, co przekłada się na mnogość innowacyjnych rozwiązań. Możesz liczyć na wszystkie dostępne nowe funkcje.

Inteligentny zegarek oferuje sporo możliwości. Jest to świetny gadżet dla osób, które dbają o swoje zdrowie i są aktywne fizycznie. W Apple Watch Ultra 2 znajdziesz takie rozwiązania jak:

rozbudowana aplikacja parametry życiowe,

funkcja wykrywania bezdechu sennego,

aplikacja Pływy,

Apikacja Oceanic+, czyli komputer nurkowy na nadgarstku ,

funkcja Daj znać,

każdy Apple Watch Ultra 2 na wbudowaną łączność komórkową..

szybkie przełączanie się między aplikacjami

Dowiedz się więcej na temat Apple Watch Ultra 2 – przydatne funkcje dla aktywnych

Apple Watch Ultra 2 to urządzenie, które oferuje szereg interesujących funkcji, które warto bliżej poznać. Jedną z nich jest aplikacja „Parametry życiowe”, umożliwiająca rejestrowanie danych o zdrowiu, w tym monitorowanie organizmu podczas snu. Dodatkowo smartwatch oferuje funkcję „Obciążenie treningowe”, dzięki której można śledzić intensywność ćwiczeń i ich wpływ na organizm.

Apple Watch Ultra 2 wysyła także powiadomienia o bezdechu sennym. Ten smartwatch od Apple potrafi monitorować zaburzenia oddychania podczas snu i wysyłać powiadomienia w przypadku wykrycia możliwego bezdechu. Należy jednak pamiętać, że funkcja powiadomień o bezdechu sennym nie służy do diagnozowania, leczenia ani pomocy w leczeniu tego schorzenia.

Jeśli trenujesz pływanie, Apple Watch Ultra 2 będzie doskonałym wsparciem. Aplikacja Pływy, stworzona z myślą o sportach wodnych, oferuje m.in. tygodniową prognozę pływów, dostarczając szczegółowych informacji o przypływach i odpływach.

Z funkcji dla pływaków wymienić warto też możliwość wykrywania stylu pływania i obliczanie długości basenu. Inteligentny zegarek ma klasę wodoodporności WR100. Nie zostanie w żaden sposób uszkodzony podczas długotrwałego zanurzenia. Są także spersonalizowane treningi i opcja śledzenia interwałów.

Aplikacja Oceanic+ przekształca Apple Watch Ultra w zaawansowany komputer nurkowy, idealny dla nurków rekreacyjnych. Dzięki nowemu głębokościomierzowi i czujnikowi temperatury wody, zegarek Apple Watch Ultra umożliwia nurkowanie na głębokości do 40 metrów. W połączeniu z aplikacją na iPhone’a, Oceanic+ zapewnia pełną funkcjonalność komputera nurkowego, umożliwiając precyzyjne planowanie nurkowania i analizę wyników po zejściu na powierzchnię.

Nie zapominaj też o funkcji Daj znać, która automatycznie powiadamia drugą osobę, gdy Twój iPhone dotrze na miejsce. Możesz wybrać, jakie szczegóły zostaną jej udostępnione, jeśli nie zakończysz sesji Daj znać.

Artykuł sponsorowany