Zastanawiasz się nad zakupem Apple Watch, ale nie wiesz, czy to dobry wybór akurat dla Ciebie? Apple produkuje obecnie trzy różne modele: Series 10, SE oraz Ultra 2. Każdy ma inne przeznaczenie i cenę. Przyjrzyjmy się realnie temu, co oferuje każdy z dostępnych zegarków i czy faktycznie pasuje do różnych potrzeb. I co ma do tego Apple Watch 11.

Apple Watch SE – czy podstawy wystarczą?

Apple Watch SE kosztuje około 1000-1200 złotych i oferuje to, czego potrzebuje większość ludzi na co dzień. Pokazuje powiadomienia z telefonu, płaci kartą w sklepie, liczy kroki i mierzy puls podczas biegania. Ma procesor S8, więc działa sprawnie, choć nie ma kilku funkcji dostępnych w droższych modelach. Nie znajdziesz tu EKG, pomiaru tlenu we krwi ani ekranu, który świeci się cały czas. Dla wielu osób to jednak bez znaczenia.

SE sprawdzi się, jeśli potrzebujesz podstawowych funkcji smartwatcha bez przepłacania za dodatki, których możesz nigdy nie użyć. Bateria wytrzymuje około 18 godzin, więc ładować musisz codziennie wieczorem. To dobry wybór dla kogoś, kto kupuje pierwszy smartwatch albo szuka czegoś prostego dla dziecka.

Series 10 – flagowy model z najnowszymi funkcjami

Apple Watch Series 10 to aktualna wersja flagowa, kosztująca 1700-2000 złotych. Ma największy ekran w historii Apple Watch i najcieńszą obudowę. Posiada wszystkie funkcje zdrowotne: EKG, pomiar tlenu, monitorowanie bezdechu sennego i temperatury ciała. Ładuje się szybko – 80% w pół godziny. Dodano też sensor do mierzenia głębokości i temperatury wody.

Ekran świeci się zawsze i jest dobrze widoczny nawet w słońcu. Mimo poszukiwań Apple Watch 11 w sklepach, taki model nie istnieje – Series 10 to najnowsza propozycja firmy. Ten zegarek ma sens, jeśli chcesz mieć najnowsze funkcje i nie przeszkadza Ci wyższa cena. Przydaje się osobom dbającym o zdrowie, które wykorzystają zaawansowane pomiary.

Ultra 2 – czy każdy potrzebuje takiego „pancerza”?

Apple Watch Ultra 2 kosztuje 3500-4000 złotych i jest masywny. Ma 49 mm średnicy i waży sporo więcej od innych modeli. Bateria wytrzymuje 36 godzin, a w trybie oszczędzania energii nawet 72 godziny. Wyświetlacz jest bardzo jasny (3000 nitów) i dobrze widoczny w każdych warunkach. Ma wbudowaną syrenę, specjalny przycisk do szybkiego uruchamiania funkcji i bardzo dokładny GPS.

Wytrzymuje nurkowanie do 100 metrów głębokości. Brzmi imponująco, ale zastanów się, czy rzeczywiście tego potrzebujesz. Ultra 2 ma sens dla alpinistów, nurków, ultramaratończyków czy przewodników górskich. Dla przeciętnej osoby to prawdopodobnie przepłacanie za funkcje, które nigdy nie zostaną wykorzystane. Duży rozmiar może też przeszkadzać na co dzień.

Praktyczne ograniczenia, o których warto wiedzieć?

Apple Watch może być dobrym wyborem, ale nie dla wszystkich. SE wystarczy większości ludzi szukających podstawowego smartwatcha w rozsądnej cenie. Series 10 to wybór dla osób, które chcą najnowsze funkcje zdrowotne i nie mają problemu z wyższą ceną. Ultra 2 kupuj tylko wtedy, gdy naprawdę potrzebujesz jego wyjątkowych możliwości – dla większości będzie to zbędny wydatek.

