Bartosz Porczyk to aktor znany z ról serialowych i filmowych, ale głównie teatralnych. Choć sam nie jest profesjonalnym tancerzem, obecnie spełnia się również jako juror nowej edycji programu „You Can Dance”. To jednak nie wszystko. Być może niewiele osób wie, ale poza światem artystycznym, deskami teatru i stołkiem jurora po godzinach zajmuje się także fryzjerstwem.

Bartosz Porczyk o byciu fryzjerem i barberem

Nie da się ukryć, że życie Bartosza Porczyk głównie wypełnia teatr. Działa on głównie jak aktor, reżyser, a nawet wykładowca w Akademii Teatralnej. Teraz w najnowszym wywiadzie z „Plejadą” przyznał, że choć teatr to jego azyl i dzięki niemu odnajduje to, czego brakuje mu w zawodzie, to jednak kwestie finansowe nie zawsze są zadowalające.

Stawki są upokarzające. Wykonujemy ogromną pracę. Spędzamy w teatrze po 10 godzin dziennie, czasem nawet więcej. Zostawiamy w domach nasze rodziny. Nad każdym spektaklem pracujemy średnio trzy miesiące, czasem dłużej. A wszystko to w ramach podstawowego etatu (…). Na szczęście, powoli sytuacja zaczyna się zmieniać. Dzisiaj nie jestem już aktorem etatowym. Trzy lata temu zdecydowałem się na samotną, freelancerską drogę. Sam chcę decydować o tym, z kim, kiedy i nad czym pracuję – tłumaczył Porczyk.

Choć wydawałoby się, że wśród codziennych aktywności aktora trudno znaleźć więcej przestrzeni, to wcale tak nie jest. Poza tym, że spełnia się jako aktor i juror programu „You Can Dance” jest także fryzjerem i barberem. Porczyk w dość trudnym momencie swojego życia, kiedy zdrowie nie pozwoliło mu na pracę aktora, stwierdził, że musi odnaleźć swoje przeznaczenie. W tym samym czasie przypomniał sobie, że jako dziecko lubił trzymać ręce we włosach matki, co dawało mu poczucie bezpieczeństwa. Tak też doszedł do wniosku, że może zostać barberem i fryzjerem.

Poszedłem do chłopaków barberów na Filtrową i poprosiłem ich, żeby nauczyli mnie strzyc. Zgodzili się. Po trzech miesiącach dali mi pracę. Dzięki temu zacząłem zupełnie inaczej patrzeć na to, kim jestem. Przekonałem się, że mogę być wielowymiarowy i wieloraki. Że mogę być aktorem, a do tego fryzjerem i barberem. Że mogę być profesorem Akademii Teatralnej, a oprócz tego malować obrazy. Że mogę robić naprawdę różne rzeczy. I zaczęły otwierać się przede mną nowe przestrzenie. Nagle przestało mnie frustrować to, że ktoś przez trzy miesiące nie dzwoni do mnie z żadną propozycją – wyjaśnił aktor.

Pomysł aktora, który stwierdził, że nagle chce być barberem, wzbudził wśród jego bliskich wielki szok. Wiele osób nie dowierzało w jego nowe powołanie i sądzili, że to jakieś przygotowania do roli lub brak pieniędzy zmusił go do wykonywania nowego zawodu.

Dziwili się. Jedni chcieli pożyczać mi pieniądze na przysłowiowy chleb. Inni myśleli, że to element przygotowań do jakiejś roli. Tłumaczyłem im, że nic z tych rzeczy (…). Musiałem zacząć swoje życie na nowo – najpierw nauczyć się wstawać, chodzić, a potem uświadomić sobie, czego potrzebuję i kim jestem. Był to bolesny proces, ale jestem za niego niesamowicie wdzięczny – wyznał Porczyk.

Artysta dodał również, że klienci, którzy przychodzą do salonu, odwiedzają go nie tylko po to, aby zrobić nową fryzurę, ale też po to, aby porozmawiać, co jest dla nich pewnego rodzaju terapią.