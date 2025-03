Po niemal dekadzie przerwy program „You Can Dance” powrócił na antenę i budzi ogromne emocje. Widzowie przede wszystkim narzekają na nowy format, w którym nie ma nawet warsztatów tanecznych za granicą. Do tego jury jest dużym polem do dyskusji.

Nowy format polega na tym, że z castingów tancerze przechodzą od razu do programu na żywo. W ostatnim odcinka tancerze rywalizowali w duetach, jak i tzw. bitwach, podczas których wyłoniono kilkudziesięciu uczestników, którzy powalczą o miano najlepszego tancerza w kraju.

Nie zabrakło solówek, po których program opuścili: Emilia, Joanna, Klaudia, Nikola i Bartek „Sweetie”.

Natomiast dużo komentarzy pojawiło się na temat Michała Danilczuka. Bez wątpienia miał zastąpić Agustina Eggurolę i być jednym z najbardziej merytorycznych osób w składzie jury. Właśnie taki jest i widzowie doceniają, że jako jedyny ocenia umiejętności taneczne, a nie show.

Widzom nie spodobało się, że pozostałe jury naskakuje na Michała i jest w stosunku do niego dość kąśliwe. Był moment niezręczny podczas występu „Sweetie”, kiedy Mery Spolsky powiedziała: „Michał Ty strasznie dużo wbijasz szpil” i wtedy weszła na stół i pokazała szpilki, po czym to samo zrobił Bartosz Porczyk.

Na końcu wypowiedział się Michał Danilczuk: „Ja trochę bardziej szczerze, ja muszę się skupić na technicznych aspektach, bo show było fenomenalne, natomiast jeśli chodzi o to, czy to było równe, czy było synchroniczne? Nie, nie było. Czy to było dokładnie? też nie było”

Komentarze widzów mówią same za siebie:

„Jedynie Danilczuk nadaje się do tego programu jako juror. Widać że się zna”

„Oprócz Michała, który jako jedyny ma coś mądrego do powiedzenia. Cała reszta do wywalenia łącznie z Dowborem, który nie nadaje się do prowadzenia takiego formatu”

„Bardzo ciężko się to ogląda. Nie rozumiem totalnie gaszenia opinii Michała na każdym kroku. Jako jedyny zachowuje profesjonalizm i potrafi wyrazić konstruktywną opinię, a przecież o to chyba chodzi w tym programie? By wyłonić najlepszego tancerza i właśnie dzięki temu, że szczerze mówi, co mu się podoba, a co nie i co jest do poprawy jest to możliwe” – piszą internauci.

Wielu uważa, że Michał pokazał największy profesjonalizm z całego składu jury: