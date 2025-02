Po 10 latach program „You Can Dance” znów gości na antenie TVN. W środę widzowie mieli okazję zobaczyć pierwszy odcinek show. Jakie są nastroje wśród oglądających?

„You Can Dance” nowe odcinki

„You Can Dance” to program typu talent show, który koncentruje się na tańcu. Uczestnicy rywalizują w różnych stylach tanecznych, prezentując swoje umiejętności przed jury. W polskiej wersji uczestnicy najpierw przechodzą przez castingi, a następnie najlepsi z nich trafiają do etapu warsztatowego. W kolejnych odcinkach prezentują choreografie w duetach lub solo, a widzowie i jury decydują, kto przejdzie dalej. Czy tak właśnie wygląda nowy sezon „You Can Dance”?

Format jest odświeżony z nowym składem jurorskim: Mery Spolsky, Michał Danilczuk, Ryfa Ri oraz Bartosz Porczyk. Na Instagramie nie brakuje komentarzy na temat nowego składu sędziowskiego. Kto irytuje widzów, a kto stał się ulubieńcem?

Bartosz Porczyk i Michał Danilczuk najlepsi!

Bartosz Porczyk niesamowity

Najlepsze jury w historii programu — twierdzą internauci.

Poza tym pojawiły się też komentarze, że klimat już nie jest ten sam, co kiedyś:

Wolałam stary format, gdzie na castingach uczestnicy występowali na scenie. Tutaj nie ma klimatu. Może chcieliście skrócić dystans, albo uzyskać atmosferę przytulności? Czasem jednak inaczej nie znaczy lepiej. Ale będę oglądać dalej

Czemu taki sztuczny program, to już nie to samo You Can Dance … a szkoda

Tak popsuć program to porażka, a gdzie bilety? Zero profesjonalizmu, Ok może Egurrola coś tam za uszami miał, ale tamten skład o niebo lepiej – piszą internuci.

Redakcja Kozaczka.pl także nie odpuściła sobie pierwszego odcinka „You Can Dance”. To co nam rzuciło się w oczy to, że jest dużo mniej o tańcu, a więcej o rodzinnych historiach uczestników. Inni także to zauważyli: