W czwartym odcinku jubileuszowej edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” na parkiecie królowały przeboje Beaty Kozidrak i zespołu Bajm. Hity porwały zarówno uczestników, jak i publiczność a taneczne poczynania gwiazd oglądała rekordowa liczba widzów: średnia widownia wyniosła ponad 2 miliony!

Jak zawsze show był najchętniej oglądanym programem rozrywkowym weekendu, jednak tym razem wynik okazał się lepszy, niż wszystkie poprzednie w tej edycji „Tańca z Gwiazdami”. W najszerszej grupie komercyjnej program osiągnął aż 15% udziałów w rynku, a w grupie 4+ aż 17,9%.

Gościem specjalnym odcinka była sama Beata Kozidrak. Artystka zasiadła w jury, na ten jeden, wyjątkowy odcinek zastępując Ewę Kasprzyk, by oceniać taneczne popisy gwiazd.

Wieczór obfitował w pełen wachlarz emocji – było zarówno dynamicznie, jak i romantycznie. Dziesięć par zmierzyło się w tanecznej rywalizacji, a po zsumowaniu głosów jurorów i widzów z programem pożegnała się para numer 2 Lanberry i Piotr Musiałkowski.