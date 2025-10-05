W najnowszym odcinku „Tańca z Gwiazdami” emocji nie brakowało! Agnieszka Kaczorowska, która na parkiecie czuje się jak ryba w wodzie, po raz kolejny zaprezentowała swój taniec z Marcinem Rogacewiczem. Zachwyciła nie tylko jury, ale i publiczność na widowni i przed telewizorami. Tym razem postawili na romantyczną rumbę.

Beata jest jej fanką

Jej występ wywołał lawinę pozytywnych komentarzy, ale to, co wydarzyło się tuż po nim przeszło najśmielsze oczekiwania. Po zakończeniu tańca głos zabrała Beata Kozidrak, która w tym odcinku zasiada w jury. Wokalistka Bajmu, znana z ogromnych emocji i wyrazistości, tym razem mówiła prosto z serca:

Jestem twoją fanką talentu tanecznego! – powiedziała z uśmiechem do Agnieszki.

Na twarzy Agnieszki i Marcina pojawiło się ogromne wzruszenie. Beata kontynuowała, pełna zachwytu:

Ty masz w sobie tyle wdzięku, tyle klasy, a przy tym niesamowitą osobowość taneczną.

Do rozmowy włączył się Marcin Rogacewicz, który nie krył swojego ogromnego podziwu dla tancerki. Krótko skomentował:

Ja też! – powiedział krótko, ale z ogromnym uśmiechem.

Publiczność nie kryła wzruszenia i od razu nagrodziła występ brawami. Za występ para otrzymała 38 punktów.

