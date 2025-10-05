Beata Kozidrak w „TzG”! Dziwne, że lekarz pozwolił jej na udział w programie mimo jej stanu
Niedzielny odcinek „Tańca z gwiazdami” zapowiadał się jak prawdziwe muzyczno-taneczne święto. Uczestnicy tańczą do największych przebojów Beaty Kozidrak, a sama wokalistka zasiadła w jury programu. Artystka zastąpiła Ewę Kasprzyk, która od lat zasiada w jury.
Beata Kozidrak w „Tańcu z Gwiazdami” mimo problemów ze zdrowiem
Na samym początku planowano, aby Beata zasiadła obok Iwony Pavlović, Tomasza Wygody, Rafała Maseraka i Ewy Kasprzyk. Jednak obawiano się, że będzie za dużo osób oceniać każdy występ taneczny i zajmie to trochę więcej czasu. Zdecydowano o tymczasowym zastąpieniu aktorki przez wokalistkę.
W 4. odcinku emocje sięgały zenitu, a pary zachwycały swoimi występami. Na początku Beata Kozidrak wystąpiła przed fanami programu i zaśpiewała jeden ze swoich kultowych utworów. Choć nic nie wskazywało na to, że wokalistka ma problemy zdrowotne, gdy tylko zaczęła oceniać tańczące pary okazało się, że ma chrypkę.
Artystka już po pierwszym występie, przeprosiła za problemy z głosem. Choć widzowie zauważyli, że z trudnością wypowiada się na wizji, z chęcią słuchają, jak ocenia taneczne występy uczestników. Niestety Beata Kozidrak nie wspomniała czym spowodowane są jej problemy z głosem.