Blake Lively i Justin Baldoni mieli razem pracować nad ekranizacją bestsellerowej powieści It Ends with Us, ale zamiast kinowego hitu mamy… dramat sądowy w stylu Gossip Girl! Mimo szokujących oskarżeń Blake pozostaje spokojna i skupia się na rodzinie. Czy to taktyka, czy po prostu nie przejmuje się skandalem?

Blake Lively zachowuje spokój i… udaje, że nic się nie dzieje?

Wszystko zaczęło się od tego, że Blake Lively oskarżyła Baldoniego o niewłaściwe zachowanie na planie filmowym. To jednak dopiero początek! Wkrótce na jaw wyszło, że aktorka pozwała swojego byłego współpracownika, zarzucając mu molestowanie seksualne i kampanię oszczerstw.

Na odpowiedź Justina Baldoniego nie trzeba było długo czekać. Aktor i reżyser wytoczył Lively ciężkie działa, twierdząc, że to ona i jej mąż Ryan Reynolds prowadzą przeciwko niemu medialną nagonkę! Złożył pozew o zniesławienie i… zażądał od nich 400 MILIONÓW DOLARÓW!

Sprawa przybrała tak poważny obrót, że sędzia prowadzący proces musiał oficjalnie upomnieć obie strony! Władze sądu uznały, że ciągłe publiczne oświadczenia mogą wpłynąć na ławę przysięgłych, dlatego zabroniono im dalszego komentowania sprawy w mediach.

Pomimo ogromnej afery i medialnej burzy Blake wydaje się nie przejmować całym zamieszaniem. Jak donoszą źródła magazynu People, aktorka skupia się na rodzinie i nie pozwala, by drama wpłynęła na jej codzienne życie.

Blake jest zaskakująco spokojna i po prostu stara się skupić na rodzinie – zdradza informator magazynu People.

Aktorka nie odcina się jednak całkowicie od procesu – według źródeł jest w stałym kontakcie ze swoim zespołem prawników, ale nie pozwala, by ten temat zdominował jej codzienność. „Traktuje całą tę sądową batalię jako nieprzyjemną przeszkodę, ale nie zamierza pozwolić, by wpłynęło to na jej główny priorytet, jakim są dzieci” – dodaje źródło.

Czy jej spokój to część strategii, a może rzeczywiście nie obawia się nadchodzącej rozprawy? Proces ma ruszyć dopiero w marcu 2026 roku, więc przed nami jeszcze wiele zwrotów akcji! Myślicie spokój to oznaka klasy i dystansu, a może aktorka spodziewa się wybuchu kolejnych rewelacji?