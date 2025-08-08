W ostatnich latach w świecie show-biznesu coraz częściej mówi się o Ozempicu, preparacie stosowanym w leczeniu cukrzycy, który zyskał popularność również wśród osób pragnących szybko schudnąć. Choć jego głównym przeznaczeniem jest walka z insulinoopornością, efekty uboczne, takie jak gwałtowne chudnięcie, sprawiły, że po lek zaczęły sięgać także osoby bez wskazań medycznych.

Blanka Lipińska ostrzega fanów

Jedną z gwiazd, które otwarcie komentują ten trend, jest Blanka Lipińska. Autorka bestsellerów przyznaje, że sama stosowała Ozempic, jednak wyłącznie z powodów zdrowotnych. Od dawna apeluje, by nie sięgać po niego jedynie w celu zrzucenia kilogramów.

Ostatnio celebrytka ponownie wróciła do tematu na Instagramie, publikując zdjęcia ukazujące, jak preparat wpłynął na jej wygląd. Bez filtrów i upiększeń pokazała zmiany w twarzy, które jak twierdzi, były dla niej poważnym problemem.

Wiem, że wy nie widzieliście tego tak dobrze, jak ja – właśnie po to są filtry w social mediach, żebyście nie widzieli. Ale mi to przeszkadzało w życiu. I tu wjeżdża ostrzeżenie! Ozempic pali tłuszcz trzewny i mięśnie. Nawet jak jest przepisany przez lekarza (jak w moim przypadku) – rozpoczęła wpis na InstaStories.

Lipińska zaznaczyła, że gdyby nie konieczność leczenia, zapewne jeszcze przez kilka lat nie sięgnęłaby po ten środek. Przy okazji zwróciła uwagę na znaczenie diety przy jego stosowaniu. Według niej osoby przyjmujące lek powinny codziennie dostarczać organizmowi wystarczającą ilość białka na każdy kilogram masy ciała, aby zminimalizować ryzyko utraty mięśni. Ostrzegła też fanów przed przyjmowaniem leku tylko z powodów wyglądu, ponieważ przynosi więcej negatywnych konsekwencji niż korzyści.