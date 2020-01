View this post on Instagram

Powiedzieliśmy sobie TAK. I tak kończymy ten niesamowity dla nas rok. Tak, to był dobry rok. Tak, jesteśmy szczesliwi. Tak, będziemy mieli syna. Oglądaliście taką głupią komedię z Jimem Carreyem „Yes Man”? Okazuje się, że to słowo ma magiczną moc zmiany… Trzeba odwagi by zmieniać swoje życie i tego Wam życzę w Nowym Roku. Zaczynam 7 rok trzeźwości, 7 rok mojego cudownego związku, udało mi się umknąć w tej dekadzie śmierci, kocham i jestem kochany. Nigdy nie jest za późno. Wszystkiego dobrego❤️ foto: @laflordelotus.photography #dowidzenia2019 #witaj2020 #wifey #hubby #wszystkiegodobrego❤️ #justmarried #wellalmostjust #dzieki @bizuteriayes