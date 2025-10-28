We Francji wybuchł ogromny skandal z Brigitte Macron w roli głównej. Żona prezydenta Emmanuela Macrona stała się celem cyberataku, po którym w jej dokumentach podatkowych pojawiła się… męska tożsamość. Sprawa trafiła do sądu w Paryżu, a sama pierwsza dama, jak donoszą francuskie media, „nie wytrzymała psychicznie” po fali hejtu.

Szokujące doniesienia z Paryża. Brigitte Macron „stała się mężczyzną”

W Paryżu rozpoczął się proces dziesięciu osób oskarżonych o cybernękanie Brigitte Macron. Wśród nich znaleźli się internauci i youtuberzy, którzy od lat rozpowszechniają teorię spiskową, jakoby pierwsza dama Francji urodziła się jako mężczyzna – Jean-Michel Trogneux.

Sprawa nabrała dramatycznego obrotu, gdy hakerzy włamali się do systemu podatkowego i zmienili jej płeć w oficjalnych dokumentach. Po zalogowaniu na konto Brigitte zobaczyła, że figuruje tam jako „Jean-Michel Macron”.

Brigitte była w szoku. W profilu podatkowym widniało: Jean-Michel, znana jako Brigitte Macron – ujawnił urzędnik paryskiego ratusza Tristan Bomme.

27 października w paryskim sądzie karnym ruszył proces dziesięciu osób – ośmiu mężczyzn i dwóch kobiet w wieku od 41 do 60 lat. Oskarżeni usłyszeli zarzuty cybernękania, publicznych zniewag oraz szerzenia treści seksistowskich i homofobicznych.

Wśród nich znalazła się Amandine Roy, znana w sieci jako „wróżka z YouTube’a”, która wcześniej w czterogodzinnym nagraniu przekonywała, że Brigitte Macron to w rzeczywistości jej brat.

To nękanie miało wpływ na stan zdrowia psychicznego i fizycznego pierwszej damy. To było piekło – powiedział jeden ze współpracowników Macron.

Jeśli sąd uzna ich za winnych, grozi im nawet do dwóch lat więzienia.

Pierwsza dama, reprezentowana przez prawnika Jeana Ennochi, nie pojawiła się na sali rozpraw. Według francuskich mediów, po latach hejtu i pomówień Brigitte Macron miała przejść załamanie nerwowe.

Z informacji „Le Monde” wynika, że żona prezydenta cierpi na bezsenność i stany lękowe, a fala nienawiści doprowadziła ją do „skrajnego wyczerpania psychicznego”. ,,To było piekło. Zwykła kobieta by tego nie przeżyła” – mówi jeden z jej doradców.

Brigitte Macron nie zamierza się poddawać. Poza francuskim procesem, złożyła również pozew o zniesławienie w Stanach Zjednoczonych. Jej prawnik, zapowiedział przedstawienie „dowodów naukowych i fotograficznych potwierdzających, że urodziła się kobietą”. Wśród materiałów mają znaleźć się m.in. zdjęcia z ciąży oraz archiwalne dokumenty rodzinne.

Emmanuel i Brigitte Macron są razem od ponad trzech dekad. Ich relacja od początku budziła kontrowersje z powodu różnicy wieku – 24 lata. Poznali się w latach 90., gdy Brigitte była nauczycielką teatru w liceum w Amiens, a Emmanuel jej uczniem.

W 2007 r. para wzięła ślub, a dekadę później Macron został najmłodszym prezydentem Francji. Pomimo że małżonkowie wielokrotnie dementowali pogłoski o „ukrytej tożsamości” Brigitte, teorie spiskowe wciąż krążą po sieci, głównie w środowiskach skrajnej prawicy.